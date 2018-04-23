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15:30 (мск), источник: АиФ Казань

Гидрометцентр: температура воздуха в РТ на шесть градусов ниже нормы

Температура воздуха в Татарстане на шесть градусов ниже нормы, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.

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Источник: Аргументы и факты

По ее словам, погодные условия в республике сейчас формируются под влиянием тыловой части активного циклона, сместившегося с центральных районов России.

«Подобная погода в эти дни апреля случается довольно часто — за последние 10 лет это 5-й случай. В прошлом году, например, подобное ухудшение отмечалось 19—21 апреля. Осадки выпадали в сочетании с ледяным дождем, также отмечались гололедные явления и метели. А вот 1999 и 2000 годах такая же по характеру погода отмечалась в 1-ой декаде мая», — рассказывает Ирина Трущина.

По прогнозам синоптиков, 24 апреля характер погоды не поменяется. В течение дня ожидаются снег и гололедица. Температура ночью понизится до -1 -6 градусов, максимальная днем составит +1 +6 градусов тепла.

25 апреля ночью на востоке еще сохранится небольшой снег, днем осадков не ожидается. Температура ночью составит -1 -6 градусов, днем повысится до +4 +9 градусов. 26 апреля ночью будет идти мокрый снег, днем дождь. Ночью -1 +4 градусов, днем потеплеет до +8 +13 градусов.

По предварительному прогнозу в пятницу и в субботу, 27 и 28 апреля, будет дождливо, максимальная температура воздуха днем составит +10 +14 градусов.

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