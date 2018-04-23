За неделю из Санкт-Петербурга вывезли больше 9 тысяч тонн грязи
И еще 761 тонну мусора.
И еще 761 тонну мусора.
Зима позади. Теперь дорожники вместо снега вывозят из
— Для уборки дорог и тротуаров дорожные предприятия вывели свыше 7,7 тысяч смен техники, работники ручного труда отработали более 10 тысяч смен, и это только за неделю, — отчитали в ведомстве.
Кроме того, в течение семи дней для влажной уборки города израсходовали 54 тысячи кубометров воды. Сегодня работы продолжаются.
В понедельник 23 апреля на улицах города снова работают 600 единиц техники и 1050 дворников.
В Комитете по благоустройству напоминают, что работает круглосуточная горячая линия, на которой принимаются от жителей звонки, связанные с уборкой дорог и тротуаров. Телефоны: 3ё14−60−13 и 576−14−83.