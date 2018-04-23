За неделю из Санкт-Петербурга вывезли больше 9 тысяч тонн грязи

Источник: Комсомольская правда

Зима позади. Теперь дорожники вместо снега вывозят из Санкт-Петербурга грузовики, полные грязи. Всего за неделю с 16 по 22 апреля улицы города стали чище на 9 тысяч тонн грязи и 761 тонну мусора. Такие цифры привели в городском Комитете по благоустройству.

— Для уборки дорог и тротуаров дорожные предприятия вывели свыше 7,7 тысяч смен техники, работники ручного труда отработали более 10 тысяч смен, и это только за неделю, — отчитали в ведомстве.

Кроме того, в течение семи дней для влажной уборки города израсходовали 54 тысячи кубометров воды. Сегодня работы продолжаются.

В понедельник 23 апреля на улицах города снова работают 600 единиц техники и 1050 дворников.