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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

За неделю из Санкт-Петербурга вывезли больше 9 тысяч тонн грязи

И еще 761 тонну мусора.

Источник: Комсомольская правда

Зима позади. Теперь дорожники вместо снега вывозят из Санкт-Петербурга грузовики, полные грязи. Всего за неделю с 16 по 22 апреля улицы города стали чище на 9 тысяч тонн грязи и 761 тонну мусора. Такие цифры привели в городском Комитете по благоустройству.

— Для уборки дорог и тротуаров дорожные предприятия вывели свыше 7,7 тысяч смен техники, работники ручного труда отработали более 10 тысяч смен, и это только за неделю, — отчитали в ведомстве.

Кроме того, в течение семи дней для влажной уборки города израсходовали 54 тысячи кубометров воды. Сегодня работы продолжаются.

В понедельник 23 апреля на улицах города снова работают 600 единиц техники и 1050 дворников.

В Комитете по благоустройству напоминают, что работает круглосуточная горячая линия, на которой принимаются от жителей звонки, связанные с уборкой дорог и тротуаров. Телефоны: 3ё14−60−13 и 576−14−83.

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