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18:13 (мск), источник: Volga News

В Самарской области приостановили деятельность еще двух ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

После проверок противопожарного состояния по ходатайствам прокуроров суды приостановили деятельность еще двух ТЦ в Самарской области: ТЦ «Восход» на ул. Революционной, 20 в Тольятти и ТЦ «Империя» на ул. Новокуйбышевской, 24 в Отрадном. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, ранее уже были закрыты ТЦ «Рента» на Московском шоссе, 16а в Самаре, ТЦ «Каретный двор» на ул. Тополиной, 24а и ТЦ «Кольцо» на ул. Автостроителей, 2 в Тольятти.

В прокуратуре пояснили, что деятельность этих торговых центров приостановили в качестве обеспечительной меры без установки срока — до рассмотрения судами ходатайств надзорных органов. А уже в дальнейшем суды будут детально рассматривать ходатайства и выносить решения.

Всего прокуратура вместе с сотрудниками территориального органа МЧС России проверила 193 торгово-развлекательных комплекса и 68 объектов социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и тому подобное). При выявлении нарушений прокуроры незамедлительно приняли меры реагирования.

Так, при проверке торгово-офисного центра «Кольцо» и универсама «Каретный двор» в Тольятти, торговых центров «Рента» «Европа», «Триумф» в Самаре обнаружилось отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации.

В ряде объектов, в числе которых ТД «Захар» в Самаре, на путях эвакуации, в проходах, коридорах находились различные материалы, оборудование. В торговом центре «Европа» в Самаре эвакуационные выходы нельзя было открыть изнутри без ключа.

Для устранения нарушений прокуроры направили иски в суд с требованием приостановить работу 20 торговых центров. Сейчас уже приостановлена работа пяти объектов.

Всего по результатам проверок выявлено 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности, с целью их устранения внесены 220 представлений, возбуждено 178 административных дел.

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