Россияне назвали цену счастья
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей в месяц. Таковы итоги соцопроса, проведенного исследовательским центром Superjob.ru, сообщает «Интерфакс».
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей в месяц. Таковы итоги соцопроса, проведенного исследовательским центром Superjob.ru, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что ожидания жителей России снизились: в августе прошлого года респонденты называли сумму на 14 процентов выше.
Согласно опросу, бедными россияне считают людей с ежемесячным доходом менее 18 тысяч рублей, богатыми — тех, чей доход превышает 447 тысяч рублей в месяц.
При этом порог бедности в Москве и в
В опросе приняли участие 2,5 тысячи граждан.