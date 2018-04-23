Россияне назвали цену счастья

При этом порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, — 22 тысячи рублей. Такая же ситуация и с представлением о богатстве: в столице эта сумма составляет 566 тысяч рублей, в Петербурге — 511 тысяч. Для счастья москвичам достаточно 212 тысяч рублей, а петербуржцам — 166 тысяч.