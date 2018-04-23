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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали цену счастья

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей в месяц. Таковы итоги соцопроса, проведенного исследовательским центром Superjob.ru, сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что ожидания жителей России снизились: в августе прошлого года респонденты называли сумму на 14 процентов выше.

Согласно опросу, бедными россияне считают людей с ежемесячным доходом менее 18 тысяч рублей, богатыми — тех, чей доход превышает 447 тысяч рублей в месяц.

При этом порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, — 22 тысячи рублей. Такая же ситуация и с представлением о богатстве: в столице эта сумма составляет 566 тысяч рублей, в Петербурге — 511 тысяч. Для счастья москвичам достаточно 212 тысяч рублей, а петербуржцам — 166 тысяч.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи граждан.

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