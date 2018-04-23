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15:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Австралии старый пес помог спасти потерявшуюся девочку

Австралийская полиция публично поблагодарила собаку, не бросившую трехлетнюю девочку, которая заблудилась в кустарнике и провела ночь под открытым небом.

Макс 16 часов оставался рядом с девочкой | Источник: QUEENSLAND POLICE

Трехлетняя Аврора потерялась, когда решила выйти погулять одна и отошла слишком далеко от своего дома в Квинсленде.

К девочке привязался 17-летний домашний пес Макс, от старости наполовину глухой и слепой.

Макс оставался с девочкой все 16 часов, пока родственники не нашли ее в субботу утром на склоне холма.

Бабушка ребенка Лейса Мари Беннетт рассказала, что услышала плач девочки, ушедшей от дома примерно на два километра.

Я побежала вверх по горе, и когда вышла наверх, ко мне подбежал наш пес и отвел меня прямо к ней.
Лейса Мари Беннетт

Родственники Авроры рассказали, что она укрылась на ночь под большим камнем, когда температура упала до 15 °C.

В результате этой вынужденной ночевки на природе девочка не пострадала, отделавшись легкими царапинами.

Более старые собаки особенно ценят контакт с человеком, утверждают эксперты | Источник: QUEENSLAND POLICE

В поисках трехлетней Авроры участвовало более 100 сотрудников службы спасения и добровольцев.

Полиция была впечатлена действиями Макса и торжественно объявила его почетной полицейской собакой.

«Представляю, как мог испугаться трехлетний ребенок, оказавшись в одиночестве холодной ночью, — сказал инспектор полиции Крэйг Берри. — Можно предположить, что собака составила ей хорошую компанию и согревала девочку. Так что все закончилось хорошо».

Откуда такая верность?

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Более старые собаки особенно ценят контакт с человеком, говорит профессор Университета Сиднея Пол Макгриви. По его мнению, это одна из главных причин, почему этот старый пес остался с девочкой.

Профессор Макгриви, эксперт по поведению животных, утверждает, что собака должна была почувствовать испуг девочки.

«Если маленькая девочка плачет, собака, скорее всего, отреагирует разными способами, чтобы попытаться успокоить ее, — сказал Пол Макгриви в интервью Би-би-си. — Остаться с ней и находиться рядом — это первое, что она сделает».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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