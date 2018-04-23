Грязный или красивый? Минстрой назвал Петербург одним из самых благоустроенных регионов

Санкт-Петербург входит в тройку самых благоустроенных регионов России. По крайней мере, по версии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня. Рейтинг чиновник озвучил в беседе с корреспондентом RT.

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— Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, — перечислил Михаил Мень. — Есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования.

Критерии, по которым проводилась оценка, глава министерства не назвал. Добавил только что ведомство сейчас готовит специальные стандарты благоустройства и развития общественных пространств. Тем не менее, градозащитники Северной столицы остались в недоумении.

— Мне кажется, что сейчас Петербургу просто приписали труды наших предков, которые на протяжении трех столетий заботились о городе, создавали дома, пространства, — говорит лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. — Наш город — исторический памятник и этим прекрасен. Что касается современного Петербурга и его благоустройства — все очень плохо. Парки финансируются в лучшем случае на треть, идет массовая вырубка деревьев, газоны в ужасном состоянии. Город грязный, пыльный, заклеен рекламой проституции, заставлен ларьками и лотками нелегальных торговцев. О какой красоте и благоустройстве может идти речь? Центр города с гранитной плиткой — не показатель, она даже там криво лежит.

С градозащитниками, впрочем, не согласны туристы. И не просто туристы, а международное сообщество, которое регулярно награждает город на Неве туристическим «Оскаром».