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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Грязный или красивый? Минстрой назвал Петербург одним из самых благоустроенных регионов

Градозащитники, впрочем, с этим не согласны.

Санкт-Петербург входит в тройку самых благоустроенных регионов России. По крайней мере, по версии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня. Рейтинг чиновник озвучил в беседе с корреспондентом RT.

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— Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, — перечислил Михаил Мень. — Есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования.

Критерии, по которым проводилась оценка, глава министерства не назвал. Добавил только что ведомство сейчас готовит специальные стандарты благоустройства и развития общественных пространств. Тем не менее, градозащитники Северной столицы остались в недоумении.

— Мне кажется, что сейчас Петербургу просто приписали труды наших предков, которые на протяжении трех столетий заботились о городе, создавали дома, пространства, — говорит лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. — Наш город — исторический памятник и этим прекрасен. Что касается современного Петербурга и его благоустройства — все очень плохо. Парки финансируются в лучшем случае на треть, идет массовая вырубка деревьев, газоны в ужасном состоянии. Город грязный, пыльный, заклеен рекламой проституции, заставлен ларьками и лотками нелегальных торговцев. О какой красоте и благоустройстве может идти речь? Центр города с гранитной плиткой — не показатель, она даже там криво лежит.

С градозащитниками, впрочем, не согласны туристы. И не просто туристы, а международное сообщество, которое регулярно награждает город на Неве туристическим «Оскаром».

— Осенью прошлого года мы получили премию World Travel Awards, как лучшее культурное направление, — рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» глава комитету по туризму Андрей Мушкарев. — Там 63 элемента оценки качества предоставляемых услуг: выражают мнение эксперты и туристы. Одни из важнейших элементов — безопасность и благоустройство. Благодаря в том числе этим показателям мы свою премию получили. Так что, действительно, среди туристических центров России Петербург является одним из самых благоустроенных городов. Но, конечно, нет предела совершенству, и всегда есть, что улучшать.

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