В субботу 28 апреля будет закрыта станция метро «Приморская»
И изменит свою работу наземный вестибюль «Василеостровской».
И изменит свою работу наземный вестибюль «Василеостровской».
Не только забытые пассажирами вещи становятся причиной закрытия станций метро в
— Это связано с процедурой подключения нового пускового участка Линии 3, от станции «Приморская» до станции «Беговая». «Приморская» будет закрыта для входа и выхода — с начала движения поездов и до окончания работ, — уточнили в
Так что поезда на «зеленой» ветке в субботу будут курсировать от станции «Рыбацкая» только до «Василеостровской». И обратно также.
Кроме того, как сообщили представители подземки, изменится режим работы наземного вестибюля «Василеостровской».
С 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30 28 апреля вход на станцию будет закрыт.
— Просим заранее планировать маршрут поездок, — говорят в метрополитене.
К слову, сегодня уже прошел первый поезд от станции «Приморская» до «Беговой». Об этом сообщили в