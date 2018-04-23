В субботу 28 апреля будет закрыта станция метро «Приморская»

Не только забытые пассажирами вещи становятся причиной закрытия станций метро в Санкт-Петербурге. В грядущую субботу, 28 апреля, будет полностью закрыта станция «Приморская».

— Это связано с процедурой подключения нового пускового участка Линии 3, от станции «Приморская» до станции «Беговая». «Приморская» будет закрыта для входа и выхода — с начала движения поездов и до окончания работ, — уточнили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Так что поезда на «зеленой» ветке в субботу будут курсировать от станции «Рыбацкая» только до «Василеостровской». И обратно также.

Кроме того, как сообщили представители подземки, изменится режим работы наземного вестибюля «Василеостровской».

С 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30 28 апреля вход на станцию будет закрыт.

— Просим заранее планировать маршрут поездок, — говорят в метрополитене.