В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах рухнул уличный туалет

«Мы сразу же вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Хорошо, что у них нет ни переломов, ни сотрясения. Только немного поцарапались, когда пытались выбраться из ямы», — сказала директор лицея имени Пушкина, Новые Анены Раиса Тихолас.



Учащиеся говорят, что пользовались уличным туалетом в основном после занятий.



По словам местного мэра, туалет во дворе местного лицея построили 40 лет назад и с тех пор его ни разу не ремонтировали.



«Специалисты, которые осмотрели туалет, сказали, что 40 лет назад его построили с нарушениями. И из-за этого он и рухнул. Хорошо, что там не было детей», — сказал мэр Новых Анен Вячеслав Бондарь.



В то же время директор лицея говорит, что туалет чинили почти каждый год.



«Каждый год делаем ремонт, комиссия которая принимает работы пишет, что ситуация удовлетворительная. Чисто всё было, мы могли им пользоваться, — сказала директор лицея имени Пушкина, Новые Анены Раиса Тихолас.



В результате случившегося, уличный туалет решили снести. В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах учатся более 600 детей.