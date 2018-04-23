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15:44 (мск), источник: Publika.md

В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах рухнул уличный туалет

В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах рухнул уличный туалет. Во время происшествия в нём находились двое мужчин. Они отделались незначительными травмами.

Источник: Publika.md

«Мы сразу же вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Хорошо, что у них нет ни переломов, ни сотрясения. Только немного поцарапались, когда пытались выбраться из ямы», — сказала директор лицея имени Пушкина, Новые Анены Раиса Тихолас.

Учащиеся говорят, что пользовались уличным туалетом в основном после занятий.

По словам местного мэра, туалет во дворе местного лицея построили 40 лет назад и с тех пор его ни разу не ремонтировали.

«Специалисты, которые осмотрели туалет, сказали, что 40 лет назад его построили с нарушениями. И из-за этого он и рухнул. Хорошо, что там не было детей», — сказал мэр Новых Анен Вячеслав Бондарь.

В то же время директор лицея говорит, что туалет чинили почти каждый год.

«Каждый год делаем ремонт, комиссия которая принимает работы пишет, что ситуация удовлетворительная. Чисто всё было, мы могли им пользоваться, — сказала директор лицея имени Пушкина, Новые Анены Раиса Тихолас.

В результате случившегося, уличный туалет решили снести. В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах учатся более 600 детей.

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