В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах рухнул уличный туалет
В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах рухнул уличный туалет. Во время происшествия в нём находились двое мужчин. Они отделались незначительными травмами.
В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах рухнул уличный туалет. Во время происшествия в нём находились двое мужчин. Они отделались незначительными травмами.
«Мы сразу же вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Хорошо, что у них нет ни переломов, ни сотрясения. Только немного поцарапались, когда пытались выбраться из ямы», — сказала директор лицея имени Пушкина, Новые Анены Раиса Тихолас.
Учащиеся говорят, что пользовались уличным туалетом в основном после занятий.
По словам местного мэра, туалет во дворе местного лицея построили 40 лет назад и с тех пор его ни разу не ремонтировали.
«Специалисты, которые осмотрели туалет, сказали, что 40 лет назад его построили с нарушениями. И
В то же время директор лицея говорит, что туалет чинили почти каждый год.
«Каждый год делаем ремонт, комиссия которая принимает работы пишет, что ситуация удовлетворительная. Чисто всё было, мы могли им пользоваться, — сказала директор лицея имени Пушкина, Новые Анены Раиса Тихолас.
В результате случившегося, уличный туалет решили снести. В теоретическом лицее имени Пушкина в Новых Аненах учатся более 600 детей.