Роскомнадзор vs Telegram: итоги первой недели

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Что делал Роскомнадзор

16 апреля Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы внес 9 тыс. IP-адресов Telegram в реестр запрещенной информации и поручил операторам связи их заблокировать. Это стандартная практика, поэтому Telegram оказался к ней готов. Сервис начал использовать новые IP-адреса, арендованные на облачных сервисах Amazon и Google.

IP-адрес — это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, который есть у каждого устройства, подключенного к интернету. Бывают статические и динамические адреса. Статические IP-адреса закреплены за узлом, а динамические назначаются каждый раз при подключении.

В первые два дня под запрет попали почти 20 млн IP-адресов Amazon, Google и Microsoft. Из-за массовых блокировок пострадали компании, которые используют адреса тех же хостеров, что и Telegram.

Это произошло из-за того, что за миграцией Telegram по IP-адресам очень сложно уследить, к тому же у Роскомнадзора нет для этого ресурсов, считает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. Поэтому вместо того, чтобы блокировать конкретный адрес, начали блокировать целые подсети, в которых от сотен тысяч до миллионов IP-адресов.

Технический директор игрового стартапа RAWG Самат Галимов приводит такую аналогию погони Роскомнадзора за Telegram: «Роскомнадзор не хочет, чтобы какой-то человек жил в этом городе. Он блокирует дом, где живет Дуров, и Дуров заселяется в отель — в первый номер. РКН приходит и говорит, что теперь этот номер заблокирован. Дуров переселяется во второй, третий и так далее, и все номера РКН блокирует следом за ним. В какой-то момент Роскомнадзор блокирует весь отель целиком, потому что слишком долго идти по каждому номеру. И так происходит, пока отели не закончатся. Отель — это хостер, номер отеля — IP-адрес. Обход блокировок может стоить десятки и сотни тысяч долларов. Зная личное состояние Дурова (по оценкам Forbes, $1,7 млрд.— “Ъ”), он может играть в эту игру, пока в России не будут заблокированы все иностранные провайдеры, то есть до конца. А Роскомнадзор может заблокировать весь интернет, пока не скажут: хватит».

17 апреля ведомство потребовало удалить приложение Telegram из App Store и Google Play Store. Это могло бы сильно уменьшить трафик мессенджера, но компании пока на него не отреагировали.

Что делал Telegram

Еще до начала блокировок Telegram подготовил инструкции, как их обходить с помощью прокси-сервисов и VPN (Virtual private network), и рассылал ссылки на установку прокси через ботов в мессенджере. Сам Павел Дуров 17 апреля написал на своей странице во «ВКонтакте», что начнет выплачивать гранты в биткойнах администраторам VPN и прокси-сервисов, помогающим обойти блокировку. «В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/VPN серверов или их финансированием», — написал он.

По данным РБК, количество скачиваний приложения Telegram за день для платформы Android российскими пользователями выросло за неделю больше чем в два раза, до более 102 тыс. загрузок. В марте у Telegram было 15 млн активных пользователей в России, это меньше 10% от всей аудитории мессенджера. И тем не менее Telegram — четвертый по популярности мессенджер среди российских пользователей.

Увеличилось также количество скачиваний VPN, Proxy-серверов, количество входов в Tor из России увеличилось с 15 апреля на 20%.

Telegram использует встроенные методы обхода блокировок. Пользователям периодически приходят push-уведомления с обновлениями, которые выступают альтернативой использования VPN. Роскомнадзор хочет заблокировать и push-уведомления, но технически у него такой возможности нет: они генерируются на сервере мессенджера, потом отправляются на сервер Google или Apple, а уже оттуда — на мобильные устройства, объясняет гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин.

То есть заблокировать push можно, только если Apple и Google будут сотрудничать с Роскомнадзором.

«Известно, что глава Роскомнадзора Александр Жаров находится в санкционном списке США. И здесь любые, скажем так, попытки давления представителей санкционного списка на американские компании автоматически вызывают еще и политический вопрос», — считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Кто пострадал от погони Роскомнадзора за Telegram

Из-за блокировок проблемы возникли у мессенджеров Viber и Slack, у производителя компьютерных игр Nintendo Switch и онлайн-платформы Xbox, не открывался Microsoft Office и даже онлайн-продажа билетов на сайте Музея Московского Кремля на время перестала работать.

Директор по бизнес-развитию онлайн-школы английского языка SkyEng Александр Ларьновский заявил «Ведомостям», что из-за блокировок за день школа потеряла 2 млн руб., перестал работать сервис доставки «Птичка», были проблемы у сервиса такси Gett, 22 апреля Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, из-за чего возникли проблемы с доступом к google.com. Юристы международной правозащитной группы «Агора», к которым обратились уже больше 70 компаний, готовят обращение в Генпрокуратуру о проверке законности действий Роскомнадзора.

Возникли проблемы с оформлением электронного полиса ОСАГО, сообщили «Ъ» в Российском союзе автостраховщиков, связав это с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA «ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google».

Из-за перегрузок на время переставал работать сервис «Ревизор», с помощью которого ведомство контролирует провайдеров, производящих блокировки.

Советник президента по делам интернета Герман Клименко уже извинился за действия надзорного ведомства.

«Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться, за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло», — сказал господин Клименко в эфире НТВ.

В интервью «Известиям» Александр Жаров говорил, что у Роскомнадзора нет цели заблокировать весь интернет, но действия ведомства выглядят именно так, считает Самат Галимов.

«Такими темпами недели через две в России перестанут работать все западные хостеры. Многие не понимают, что результатом этого станет изоляция России от западного интернета. Google и Facebook будут продолжать работать, но все сервера, которые они могут продавать, будут под блокировкой. Потому что все, что может арендовать обычный человек, может арендовать и господин Дуров».