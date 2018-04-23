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16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Рейсов становится больше: Из аэропорта «Симферополь» начинает летать новая авиакомпания

В расписание появятся дополнительные рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды.

Со 2 июня новая авиакомпания начинает перелеты по трем направлениям из аэропорта «Симферополь».

— На всех рейсах будут задействованы самолеты Sukhoi SuperJet 100 вместимостью до 103 человек. Минимальный тариф на новых направлениях (в Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды) составляет 888 рублей в одну сторону, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, в Ростов-на-Дону можно будет улететь дважды в неделю — по субботам и вторникам, с вылетом из Симферополя в 16.55 и прибытием в аэропорт «Платов» в 18.35.

В Краснодар и Минеральные Воды рейсы также будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Вылеты в Краснодар запланированы по средам в 22.40 и по воскресеньям в 22.55. Время в пути составит около полутора часов.

В Минеральные Воды вылеты будут выполняться в 17.40 по средам и в 17.55 по воскресеньям.

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