Рейсов становится больше: Из аэропорта «Симферополь» начинает летать новая авиакомпания

Со 2 июня новая авиакомпания начинает перелеты по трем направлениям из аэропорта «Симферополь».

— На всех рейсах будут задействованы самолеты Sukhoi SuperJet 100 вместимостью до 103 человек. Минимальный тариф на новых направлениях (в Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды) составляет 888 рублей в одну сторону, — сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, в Ростов-на-Дону можно будет улететь дважды в неделю — по субботам и вторникам, с вылетом из Симферополя в 16.55 и прибытием в аэропорт «Платов» в 18.35.

В Краснодар и Минеральные Воды рейсы также будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Вылеты в Краснодар запланированы по средам в 22.40 и по воскресеньям в 22.55. Время в пути составит около полутора часов.