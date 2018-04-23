Рейсов становится больше: Из аэропорта «Симферополь» начинает летать новая авиакомпания
В расписание появятся дополнительные рейсы в
В расписание появятся дополнительные рейсы в
Со 2 июня новая авиакомпания начинает перелеты по трем направлениям из аэропорта «Симферополь».
— На всех рейсах будут задействованы самолеты Sukhoi SuperJet 100 вместимостью до 103 человек. Минимальный тариф на новых направлениях (в
Так, в
В Краснодар и Минеральные Воды рейсы также будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.
Вылеты в Краснодар запланированы по средам в 22.40 и по воскресеньям в 22.55. Время в пути составит около полутора часов.
В Минеральные Воды вылеты будут выполняться в 17.40 по средам и в 17.55 по воскресеньям.