Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: украинка впечатлена полуостровом РФ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Филипп Киркоров показал детям Петербург
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
12В тени войны
17:17 (мск), источник: РИА Новости

Машков предложил переименовать «Табакерку»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков считает, что нужно сменить название учреждения на «Театр Олега Табакова». Об этом он рассказал журналистам.

Источник: РИА Новости

Официальное название «Табакерки» — Московский театр под руководством Олега Табакова. Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. После его кончины «Табакерку» возглавил актер Владимир Машков. К своим обязанностям он приступает в понедельник.

Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — театр Олега Табакова.
Владимир Машков
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
 Удар нанесен: Трамп объявил войну нефтяному рынку и российскому бюджету
Конец гегемонии США: экспортеры нефти отказываются от доллара
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
Глава ОЗХО: вещество из Солсбери могли произвести в США
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Путин освободил выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь