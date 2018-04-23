Машков предложил переименовать «Табакерку»
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков считает, что нужно сменить название учреждения на «Театр Олега Табакова». Об этом он рассказал журналистам.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков считает, что нужно сменить название учреждения на «Театр Олега Табакова». Об этом он рассказал журналистам.
Официальное название «Табакерки» — Московский театр под руководством Олега Табакова. Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. После его кончины «Табакерку» возглавил актер Владимир Машков. К своим обязанностям он приступает в понедельник.
Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — театр Олега Табакова.