Машков предложил переименовать «Табакерку»

Официальное название «Табакерки» — Московский театр под руководством Олега Табакова. Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. После его кончины «Табакерку» возглавил актер Владимир Машков. К своим обязанностям он приступает в понедельник.