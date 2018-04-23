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15:50 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области появится новый патриотический праздник

В Челябинской области появится День Уральского добровольческого танкового корпуса.

Это будет праздник чествования легендарного воинского формирования, получившего у врага прозвище «Дивизия Черных ножей».

О появлении нового Дня памяти сообщил председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, председатель Собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов.

По его словам, легендарное воинское соединение заслужило отдельного дня для чествования его героев.

«Подобный день есть в Екатеринбурге. Он называется День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Его отмечают 11 марта. Какого числа будем отмечать мы, пока неизвестно. Но что такой праздник появится, это подтвердил председатель Заксобрания области Владимир Мякуш», — рассказал Игорь Михайлов.

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Дата чествования героев на Южном Урале пока не определена. Возможно, тоже 11 марта, когда Сталин присвоил подразделению название 10 Уральского добровольческого танкового корпуса. Но возможны и другие даты. К примеру, 23 октября. В этот день в 1943 году приказом НКО была преобразована в 63-ю гвардейскую Челябинскую танковую бригаду ее предшественница — 244-я Челябинская танковая бригада. Она вошла в состав 10-го Уральского добровольческого корпуса.

Памятник танкистам челябинской бригады установлен в на Кировке. За годы войны УДТК прошел до Берлина и Праги. Отличительной чертой личного состава добровольческого корпуса были черные ножи, изготовленные в Златоусте. За это враг называл их «Panzer-division Schwarzmesser» — дивизия «черные ножи». За время Великой Отечественной войны бойцы корпуса получили 42 тысячи 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными Кавалерами Ордена Славы, а 38 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

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