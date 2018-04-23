В Челябинской области появится новый патриотический праздник

Это будет праздник чествования легендарного воинского формирования, получившего у врага прозвище «Дивизия Черных ножей».

О появлении нового Дня памяти сообщил председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, председатель Собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов.

По его словам, легендарное воинское соединение заслужило отдельного дня для чествования его героев.

«Подобный день есть в Екатеринбурге. Он называется День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Его отмечают 11 марта. Какого числа будем отмечать мы, пока неизвестно. Но что такой праздник появится, это подтвердил председатель Заксобрания области Владимир Мякуш», — рассказал Игорь Михайлов.

Дата чествования героев на Южном Урале пока не определена. Возможно, тоже 11 марта, когда Сталин присвоил подразделению название 10 Уральского добровольческого танкового корпуса. Но возможны и другие даты. К примеру, 23 октября. В этот день в 1943 году приказом НКО была преобразована в 63-ю гвардейскую Челябинскую танковую бригаду ее предшественница — 244-я Челябинская танковая бригада. Она вошла в состав 10-го Уральского добровольческого корпуса.