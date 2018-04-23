Нижегородка прошла в финал в шоу Песни на ТНТ

Участники официальной группы в контакте ПЕСНИ на ТНТ не все в восторге от выступления Ronny. Некоторые высказываются очень резко и негативно. В данный момент идет голосование за участников в группе ПЕСНИ на ТНТ. Вы так же можете поддержать Ronny, проголосовав за нее.