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16:23 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородка прошла в финал в шоу Песни на ТНТ

Вероника из Городца выступила дуэтом с Назимой Джанибековой.

Вероника Батракова прошла в финал на шоу Песни на ТНТ с песней «Havana» — Camila Cabello & Young Thug. Тимати отметил выступление Ronny, как положительное.

Участники официальной группы в контакте ПЕСНИ на ТНТ не все в восторге от выступления Ronny. Некоторые высказываются очень резко и негативно. В данный момент идет голосование за участников в группе ПЕСНИ на ТНТ. Вы так же можете поддержать Ronny, проголосовав за нее.

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