Систему здравоохранения Волгоградской области признали одной из самых эффективных

Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, список составили эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением. В качестве критериев была избрана модернизированная методика оценки эффективности медицины в развитых странах. По этой «системе» наивысший бал получают те регионы, которые достигают максимальных значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом валового регионального продукта и финансирования отрасли из бюджета субъекта.

Президент России в своем Послании к Федеральному Собранию поставил задачу достичь показателей по продолжительности жизни в 78 лет к 2024 году и в 80 лет к 2030 году. По данным Росстата, в 2017 году средняя продолжительность жизни в Волгоградской области выросла на один год и теперь она составляет 73 с половиной года. В результате регион занял 13-е место в стране по этому показателю. Напомним, что средняя продолжительность жизни в России — 72,7.

Во многом улучшить позиции региону помогли межведомственные мероприятия, направленные на повышение качества медицинского и социального обслуживания населения. Для людей старшего возраста в пилотном режиме реализуется федеральный проект «Территория заботы»: в прошлом году в Волгограде, Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Михайловке, станице Клетской открылись 19 гериатрических кабинетов, где обследуются пациенты пожилого возраста. Из тех, кто проверил свое здоровье, на постоянный учет в прошлом году были поставлены порядка 500 человек. Комплексную гериатрическую оценку прошли 764 пациента, в социальные службы переданы сведения о 223 пациентах. К 2019 году в регионе в рамках реализации проекта «Территория заботы» создадут 35 гериатрических кабинетов.