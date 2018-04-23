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16:59 (мск), источник: РИАЦ

Систему здравоохранения Волгоградской области признали одной из самых эффективных

Оценку эффективности региональной отрасли здравоохранения дали эксперты: на международной конференции «ОРГЗДРАВ-2018», которая прошла в Москве, представители Волгоградской области получили награду за третье место в рейтинге субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов.

Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, список составили эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением. В качестве критериев была избрана модернизированная методика оценки эффективности медицины в развитых странах. По этой «системе» наивысший бал получают те регионы, которые достигают максимальных значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом валового регионального продукта и финансирования отрасли из бюджета субъекта.

Президент России в своем Послании к Федеральному Собранию поставил задачу достичь показателей по продолжительности жизни в 78 лет к 2024 году и в 80 лет к 2030 году. По данным Росстата, в 2017 году средняя продолжительность жизни в Волгоградской области выросла на один год и теперь она составляет 73 с половиной года. В результате регион занял 13-е место в стране по этому показателю. Напомним, что средняя продолжительность жизни в России — 72,7.

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Во многом улучшить позиции региону помогли межведомственные мероприятия, направленные на повышение качества медицинского и социального обслуживания населения. Для людей старшего возраста в пилотном режиме реализуется федеральный проект «Территория заботы»: в прошлом году в Волгограде, Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Михайловке, станице Клетской открылись 19 гериатрических кабинетов, где обследуются пациенты пожилого возраста. Из тех, кто проверил свое здоровье, на постоянный учет в прошлом году были поставлены порядка 500 человек. Комплексную гериатрическую оценку прошли 764 пациента, в социальные службы переданы сведения о 223 пациентах. К 2019 году в регионе в рамках реализации проекта «Территория заботы» создадут 35 гериатрических кабинетов.

Также в Волгоградской области ведется системная работа по развитию здравоохранения. За последние четыре года обновлены 40 опорных медучреждений региона, среди которых — больницы скорой медицинской помощи № 7, № 25, Котельниковская центральная районная больница, открыты 10 фельдшерско-акушерских пунктов. С каждым годом увеличивается финансирование реконструкции больниц и поликлиник и приобретение нового оборудования. В 2018 году региону из федерального бюджета выделено более 300 миллионов рублей, которые пойдут на мероприятия по повышению доступности первичной медпомощи сельским жителям и развитию материально-технической базы детских поликлиник.

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