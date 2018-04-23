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18:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобус № 138 свяжет Городище и Краснослободск

Из-за отмены 164 маршрутки в Волгоградской области появится новый автобус.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Вторая Пятилетка под Волгоградом в последние дни бьют тревогу — отменили их единственную связь с цивилизацией — маршрутку № 164 Краснослободск (Пристань) — Волгоград (Тулака). До ближайшей остановки приходилось наматывать немалые расстояния пешком.

По просьбам волгоградцев комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области принял решение — пустить вместо маршрутки межмуниципальный маршрут регулярных перевозок № 138 «р.п. Городище (ОМОН) — п. Вторая Пятилетка».

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, все необходимые изменения в документ планирования регулярных перевозок подготовлены. Пока же, на время согласований, для жителей поселка Вторая Пятилетка и города Краснослободска в Волгоград организовано временное транспортное сообщение заказными маршрутками. Как только все утвердят, № 164 «заказной» сменит 138-й автобус.

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