Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Дыхание планетыКак мыло может заставить гейзер извергаться
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
12В тени войны
16:39 (мск), источник: Чердак

Дыхание планеты

Вулканическая активность — как дыхание планеты. Пока планета живет, она дышит, и это дыхание сдвигает тектонические плиты, что приводит к извержениям вулканов, гейзеров, выходу термальных источников и появлению грязевых котлов.

О подземном тепле, беспокойных вулканах Европы, гейзере, давшем имя остальным в своем роду, фумаролах и о том, как мыло может заставить гейзер извергаться, — в фоторепортаже «Чердака».

Этна | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Вулкан Этна (о. Сицилия, Италия), под склоном которого уютно расположился один из крупнейших на Сицилии городов Катания, не только самый большой и высокий вулкан в Европе, но и один из наиболее активных на планете. Извержения происходят и на его вершине, и на склонах.

Вулканическая активность на вершине Этны может без остановок длиться годами или даже десятилетиями (например, с 1955 по 1971 год или с 1995 по 2001 год). А извержения на склоне горы могут длиться от нескольких часов до более года. В 1991—1993 годах оно шло 472 дня.

Вид на один из кратеров на вершине Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Всего лет сто назад на вершине Этны был только один кратер — Центральный. Но сейчас их там четыре. Это Вораджине (итал. «бездна») и Бокка Нуова (итал. «новый рот»), образовавшиеся соответственно в 1945 и 1968 годах внутри Центрального кратера. Еще два — это Северо-восточный кратер — высочайшая точка горы, 3330 м, появился в 1911 году, а также самый юный и, как свойственно молодым, самый активный — Юго-восточный кратер, «родившийся» в 1971 году.

Один из кратеров на вершине Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Вулканологи выделяют несколько типов извержений. Например, вулканический тип, названный в честь о. Вулькано, — это короткие, сильные, но относительно небольшие взрывы с выходом тягучей магмы и выбросом в воздух материала, который может развить скорость до 350 метров в секунду. При стромболианском типе (от о. Стромболи) вулкан извергается непрерывно в течение нескольких месяцев или лет, выбрасывая большое количество жидкой лавы, бомб и кусков раскаленного шлака. Если извержение характеризуется большим объемом очень жидкой лавы, выходящей из расщелин, то это гавайский тип извержения. А самые сильные извержения относятся к плинианскому типу: мощные и внезапные взрывы с выходом вязкой лавы и столбом газа и пыли, высота которого может достигать 50 км.

Этна объединила несколько типов. Извержения этого вулкана могут сопровождаться взрывами, потоками лавы, выбросом газа, пепла, кусков шлака и другого материала.

Кратеры Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Этна относится к стратовулканам. Это конусообразные горы, которые можно представить в виде слоеного пирога: вместо теста — слой застывшей лавы, вместо крема — пепел и обломки, которые образуются при очередном извержении. Так вулкан растет, слой за слоем. Жерло внизу соединяется с магматическим очагом, а сверху венчается кратером.

Фумарола на склоне Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Фумаролы — это выход горячего вулканического газа и пара. Они бывают разные, например по составу: сернистые — сольфатары или углекислые — мофеты. А еще их не только видно, но иногда и слышно. Выходящий через отверстия газ может шипеть, свистеть или даже вырываться из-под земли с рокотом. Эта малышка-фумарола на фотографии выше даже не шипела, а чуть слышно посапывала.

Фумаролы на склоне одного из кратеров Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Вулканический газ на 50—85% состоит из водяного пара. Свыше 10% приходится на долю углекислого газа, около 5% — на сернистый газ, 2—5% составляет хлористый водород и 0,02—0,05% — фтористый водород. Сероводород и газообразная сера обычно содержатся в малых количествах. Иногда присутствуют водород, метан и оксид углерода, а также небольшая примесь различных металлов.

Фумарола в Исландии | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Чаще всего о близости фумарол можно судить по запаху — сильному запаху тухлых яиц, то есть сероводорода, который входит в состав газа. Откладываясь на поверхности, сера придает грунту вокруг яркий желтый цвет.

Вершина Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

В 122 году до н.э. произошло взрывное извержение Этны, во время которого выпавший пепел и лапилли — крохотные кусочки пористой лавы — проломили крыши многих зданий в городе Катания. Зато его население на 10 лет было освобождено от уплаты налогов!

Склон Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Этна находится на стыке Африканской и Евразийской тектонических плит. Причем первая двигается в сторону Евразийской, погружаясь под нее. Извержения Этны связаны как раз с тем, что уходящая вниз плита плавится и поднимает Евразийскую плиту.

Дым выходит из одного из кратеров Этны (на заднем плане) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Этна состоит из древнего щитового вулкана, на вершине которого «вырос» молодой стратовулкан. Извержения щитового вулкана начались около 500 тысяч лет назад, а стратовулкан начал формироваться около 35 тысяч лет назад из вязкой трахитовой лавы.

Склон Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Во время извержения вулканов происходит выброс газа, пепла и разных материалов — от миниатюрных лапилли до вулканических бомб, слипшихся комков лавы. А от смешения лавы с песком и пеплом может получиться пористый вулканический туф. Его окраска может быть любой: черной, коричневой, бурой, красной, оранжевой, желтой, розовой или даже фиолетовой и синевато-белой.

Один из кратеров Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Облака пепла от извержения Этны особенно опасны для самолетов. Попадая в двигатель, частицы пепла могут расплавиться и покрыть движущиеся части слоем стекла, что может привести к отказу двигателя. Такие облака часто видны из космоса и чинят серьезные проблемы для авиакомпаний, совершающих перелеты в Катанию, которая находится всего в паре десятков километров от вулкана.

Овцы на склоне Этны | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Вулканические почвы, или андосоли, образуются из-за извержения вулканов и довольно плодородны: они богаты азотом, фосфором и серой. При этом содержащееся в них вулканическое стекло легко выветривается.

Остров Милос (Греция) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Греческий остров Милос, на котором в начале XIX века была найдена статуя Венеры (и, собственно, потому получившая название Милосской), находится на Южно-Эгейской вулканической дуге. Остров был образован в результате извержения нескольких вулканов, на нем есть активный стратовулкан и множество фумарол. На Милосе и вблизи него встречаются геотермальные источники, температура которых достигает 300 градусов.

Термальный источник в Непале | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Термальные воды — это подземные воды, температура которых 20 °C или более. Они часто встречаются в районах активного вулканизма. Глубина залегания термальных подземных вод зависит от климатической зоны: в районах развития многолетнемёрзлых пород она составляет 1500—2000 м, в субтропиках — до 100 м, а в тропиках эти воды часто выходят на поверхность.

Дети у теплого источника в деревне Татопани (Непал) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

«Татопани» с непальского так и переводится — «теплая вода». В бедных горных деревушках такие источники ощутимо облегчают людям жизнь: и посуду в них проще помыть, и постирать, и самим помыться.

Кратерное озеро Керид (Исландия) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Кратерное озеро Керид находится на юге Исландии в западной вулканической зоне. Кратеру около 3 тысяч лет, и по вулканическим меркам он довольно юн, благодаря чему и сумел сохранить почти идеальную форму.

О происхождении Керида нет единой версии. Согласно одной из них, Керид когда-то был шлаковым конусом — небольшим вулканом конической формы, но исчерпал весь свой очаг вулкана и просел под собственным весом в образовавшуюся полость.

Небольшой гейзер в Исландии | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Исландию с юга на север пересекает Срединно-Атлантический хребет. Это граница расхождения Североамериканской и Евразийской тектонических плит в северной Атлантике и Африканской и Южноамериканской в южной. Отчасти это и объясняет высокую вулканическую активность на острове. «Огненных гор» в Исландии насчитывается более сотни. Это и кратерные ряды, и щитовидные, стратовулканы, грязевые, подводные и не только.

Гейзер Строккюр в Исландии | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Гейзеры (исл. geysa — «прорываться», «хлынуть») — это горячие источники, встречающиеся там, где есть вулканическая деятельность. Жителям острова повезло: в Исландии гейзеров много, но в мире они встречаются довольно редко. В основном это связано с естественными причинами, ведь гейзеры почти что «живут на вулкане»: в этих местах часто происходят землетрясения, сходят сели и лавины, в результате которых гейзеры засыпает или они теряют источник питания. Такое довольно часто случается на Камчатке в легендарной Долине гейзеров. В 2007 там случился оползень, а в 2014 году сошел сель. Оба события сильно поменяли режим работы многих гейзеров.

Гейзер Строккюр в Исландии | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Долина Хёйкадалюр на юге Исландии — настоящий гейзерный клондайк. Гейзер Строккюр извергается каждые минут пять-десять, но столб воды и пара не поднимается выше 20 метров. А в нескольких десятках метров от него находится Гейсир, имя которого, собственно, и стало нарицательным.

Гейсир активен уже около 10 тысяч лет, хотя в течение этого времени у него были и взлеты, и падения. В 1845 году он извергался на 170 метров, а спустя всего год — лишь на 54. В конце XIX века Гейсир поднакопил сил и выпускал столб воды и пара на 60 метров несколько раз в день, а в 1916 году почти уснул. Спустя лет 20 вокруг него через слой кварца прорыли канал, благодаря которому уровень грунтовых вод понизился и гейзер стал активнее. Как только канал забивался кварцем, извержения прекращались. В 1990-х годах гейзер искусственно стимулировали извергаться при помощи мыла (как это делают, расскажу дальше). Но это плохо сказывалось на окружающей среде, поэтому этот метод довольно быстро перестали использовать. Зато после землетрясения в 2000 году Гейсир снова «ожил» и два дня подряд извергал столб воды и пара на высоту до 122 метров. В последний раз он просыпался в феврале 2016 года, а сейчас считается почти что уснувшим.

Строккюр в покое | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Гейзер извергается, потому что вода в подземных пустотах нагревается от вулканического тепла, превращается в пар и давление пара поднимает воду наверх. Однако оказалось, что гейзер можно заставить извергаться, даже когда он не собирался. Просто добавьте (много) мыла.

Читайте также
Гнев Земли: как супервулканы уничтожат человечество

Сурфактанты (к которым относятся мыла и детергенты) обладают поверхностно-активными свойствами, то есть снижают поверхностное натяжение. Молекулы воды легче расходятся, и жидкость превращается в пар, который рвется наверх и увлекает за собой воду.

Этот способ искусственно заставить гейзер работать открыли в Новой Зеландии в 1901 году по чистой случайности. В это время на Северном острове в местечке Уаи-О-Тапу была устроена «открытая тюрьма» — своего рода поселение для преступников, которые считались неопасными для общества. Но помимо прочего, Уаи-О-Тапу — это область с высокой геотермальной активностью. Обосновавшиеся там заключенные вели хозяйство и, конечно, стали стирать одежду прямо в этих горячих источниках. В один из дней кто-то из них после стирки вылил достаточно концентрированный раствор мыла, он просочился через трещины в породе и запустил реакцию в подземном резервуаре, вода из которого вырвалась наружу.

Кстати, таким способом до сих пор запускают гейзер Леди Нокс в Уаи-О-Тапу, но мыло сменили детергенты, которые считаются менее вредными для окружающей среды.

Вулкан Гекла (Исландия) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Самый прославленный и бесславный вулкан Исландии, Гекла, относится к довольно активным вулканам. Ему около 6−7 тысяч лет, и с начала второго тысячелетия нашей эры произошло около 20 крупных извержений и столько же небольших. Первое письменное свидетельство извержения Геклы датируется 1104 годом. Вообще, с XIII по XX век Гекла была очень активна и извергалась раз или два за столетие. В 1300-м извержение длилось вообще целый год. Но с конца прошлого века вулкан стал спокойнее.

Грязевой котел в Исландии | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Несколько грязевых котлов можно увидеть на геотермальном поле Хверир в Исландии. Сера окрашивает поле в различные оттенки желтого и оранжевого, но нос хочется заткнуть — аромат над полем витает соответствующий.

Грязевой котел, как правило, наполнен густой, булькающей глиной. Выливаясь за края котла и охлаждаясь, глина может постепенно сформировать стенки, и получится маленький грязевой вулканчик. Впрочем, с настоящим грязевым вулканом он имеет мало общего.

Фумарола на геотермальном поле Хверир | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Хверир относится к вулканической системе Краблы. На поле все дымится и булькает. Кажется, что пар идет из каждой трещины. Некоторые из них сделаны человеком: в 50-х годах здесь пробурили несколько отверстий для исследования серы — так получились «искусственные» фумаролы.

Грязевые котлы в Хверире | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Грязевой котел — это, по сути, двойной бойлер. Поверхностные воды собираются в неглубоком резервуаре, герметичность которого обеспечивает слой глины. Снизу его нагревают термальные воды, и грязь в котле начинает пузыриться.

Грязевые котлы иногда сравнивают с палитрой для краски — так разнообразны окружающих их цветные пятна. Например, оксид железа окрашивает в красноватый, розовый, бежевый.

Грязевой вулкан рядом с Керчью (Россия) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Грязевые вулканы извергаются грязью, смешанной с газом и, как правило, водой, а иногда и нефтью.

Их, как и грязевые котлы, можно найти и в России. В нескольких километрах от села Вулкановка в Крыму активны пара грязевых вулканов и два грязевых котла. Высота вулкана на фотографии выше не более четырех метров.

Вид на долину с грязевыми котлами в Крыму | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Самым большим грязевым вулканом Крыма считается Джау-Тепе, высота которого достигает 60 метров. Он был активен в начале XX века, но последние десятилетия спит.

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ на Алтае (Россия) | Источник: Алиса Веселкова/Chrdk.

Термальные источники могут создать и такое необычное озеро. Струи воды поднимают со дна голубой ил, придающий водоему необычный цвет.

 Новая российская ракета рискует остаться без работы, если США передумают
Простой, но действенный способ лечения бессонницы
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
Глава ОЗХО: вещество из Солсбери могли произвести в США
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Путин освободил выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь