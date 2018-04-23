Новосибирцам ограничили рыбалку из-за весеннего нереста
Специалисты рыбоохраны введут круглосуточное дежурство на путях миграции.
Специалисты рыбоохраны введут круглосуточное дежурство на путях миграции.
— На путях миграции
Где же нельзя ловить рыбу? С 20 апреля по 20 мая запрет действует на реке Обь со всеми ее притоками, сорами, протоками и полойными озерами, а также в притоках реки Иртыш, с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище, а с 25 апреля по 25 мая — в бессточных озерах с впадающими в них реками.
С более подробным списком ограничений можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии.
— Некоторые люди задаются вопросом, зачем нужен весенний нерестовый запрет на рыбалку. Ответить на него можно