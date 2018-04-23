Новосибирцам ограничили рыбалку из-за весеннего нереста

Источник: Комсомольская правда

Из-за начала нереста рыбы в Новосибирской области ввели ограничения на ее ловлю. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии предупреждают, что сейчас инспекторы рыбоохраны усилят контроль за водоемами.

— На путях миграции весенне-нерестующих видов рыб будет введено круглосуточное дежурство специалистов рыбоохраны, предусмотрены регулярные рыбоохранные рейды с привлечением сотрудников полиции, — предупреждают любителей рыбной ловли в ведомстве.

Где же нельзя ловить рыбу? С 20 апреля по 20 мая запрет действует на реке Обь со всеми ее притоками, сорами, протоками и полойными озерами, а также в притоках реки Иртыш, с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище, а с 25 апреля по 25 мая — в бессточных озерах с впадающими в них реками.

С более подробным списком ограничений можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии.