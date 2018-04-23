Имя Героя Советского Союза Дмитрия Аристархова увековечат в Нижнем Новгороде

Этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению 23 апреля.

Дмитрий Аристархов (10 ноября 1923 г. — 8 февраля 2017 г.) — почетный гражданин Нижнего Новгорода, области и Украины, заслуженный ветеран, Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени. Он был одним из двух нижегородцев-ветеранов — Героев Советского Союза, всего у Дмитрия Аристархова — 26 боевых орденов и медалей Родины.

Также на заседании комиссии принято решение увековечить память Героя Советского Союза, полковника Владимира Кучеренко (5 апреля 1954 г. — 8 сентября 2016 г.). Он родился в селе Нижняя Сыроватка Краснопольского района Сумской области. Военную службу проходил в различных округах страны. В группе советских войск в Германии стал командиром звена и летчиком 1-го класса. В 1984 году прибыл в Афганистан, совершил 883 боевых вылета, участвовал в 30 боевых операциях, в 1985 году за выполнение боевых заданий награжден орденом Красной Звезды.

В 1986 году за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи демократической республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм, указом Президиума Верховного Совета СССР Владимиру Кучеренко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После увольнения в запас, полковник проживал в Нижнем Новгороде.

Помимо этого, комиссия Гордумы по МСУ решила увековечить память Героя Советского Союза Николая Тараканова (27 января 1918 г. — 13 ноября 1993 г.). Родился в Республике Мордовия. Во время советско-финляндской войны 1939−1940 годов участвовал в боях на Карельском перешейке. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Николаю Тараканову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После увольнения в запас жил в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). До выхода на пенсию работал на нефтебазе. Похоронен в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище.

Всем Героям Советского Союза, чьи имена сегодня обсуждались на комиссии, установят мемориальные доски на домах Нижнего Новгорода.