Основные работы вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля

«Основные работы мы планируем завершить уже к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени»

Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ подрядчикам необходимо обустроить около 5 км дорог в зоне проведения игр, в том числе — парковки и надземные и подземные пешеходные переходы.