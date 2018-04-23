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16:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Основные работы вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля

На главной спортивной арене уже проходят тестовые матчи.

Основной этап благоустройства вокруг «Стадиона Нижний Новгород» закончат к 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства области.

«Основные работы мы планируем завершить уже к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени»
Вадим Власов
министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Очередное рабочее совещание на территории возле арены запланировано на 24 апреля.

Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ подрядчикам необходимо обустроить около 5 км дорог в зоне проведения игр, в том числе — парковки и надземные и подземные пешеходные переходы.

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