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17:20 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекским военным увеличили срок службы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Военным Узбекистана подняли сроки пребывания на службе, тем самым увеличив пенсионный возраст, сообщает Norma.uz.

Источник: Podrobno.uz

Новые поправки в законы «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и «О службе в резерве Вооруженных сил Узбекистана» вступят в силу 19 октября 2018 года.

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Согласно документам для младших офицеров (лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант) предельный возраст службы увеличен на два года — с 43 до 45 лет.

Для всех старших офицеров (майор, подполковник, полковник, капитаны 3, 2 и 1 рангов) пенсионный возраст составит 50 лет. Ранее майоры, подполковники и капитаны 3 и 2 рангов уходили на пенсию в возрасте 45 лет.

Максимальный возраст генеральского состава остался прежним — до 60 лет.

Также, изменились возрасты пребывания в разрядах резерва. Теперь больше офицеров всех уровней будут состоять в резерве для комплектования боевых соединений и частей, подразделений боевого обеспечения Вооруженных Сил до штатов военного времени.

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