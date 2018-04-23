Узбекским военным увеличили срок службы
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Военным Узбекистана подняли сроки пребывания на службе, тем самым увеличив пенсионный возраст, сообщает Norma.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Военным Узбекистана подняли сроки пребывания на службе, тем самым увеличив пенсионный возраст, сообщает Norma.uz.
Новые поправки в законы «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и «О службе в резерве Вооруженных сил Узбекистана» вступят в силу 19 октября 2018 года.
Согласно документам для младших офицеров (лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант) предельный возраст службы увеличен на два года — с 43 до 45 лет.
Для всех старших офицеров (майор, подполковник, полковник, капитаны 3, 2 и 1 рангов) пенсионный возраст составит 50 лет. Ранее майоры, подполковники и капитаны 3 и 2 рангов уходили на пенсию в возрасте 45 лет.
Максимальный возраст генеральского состава остался прежним — до 60 лет.
Также, изменились возрасты пребывания в разрядах резерва. Теперь больше офицеров всех уровней будут состоять в резерве для комплектования боевых соединений и частей, подразделений боевого обеспечения Вооруженных Сил до штатов военного времени.