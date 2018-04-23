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17:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже скончался бас-гитарист группы «Сектор Газа»

Сергей Тупикин умер в ночь на 23 апреля. Бывший гитарист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин скончался в Воронеже в ночь на понедельник, 23 апреля.

Сообщение о смерти музыканта появилось в фан-клубе группы в соцсети.

Сергей Тупикин умер в возрасте 53 лет. В «Сектор Газа» пришёл на следующий год после её основания. С 1988 по 1989 годы был соло-гитаристом группы, с 1989 по 1993 — бас-гитаристом. После ухода Сергея Тупикина никто, по словам лидера группы Юрия Клинских, из «легкозаменяющихся» бас-гитаристов так и не смог достичь уровня Тупикина. А «Сектор Газа» впоследствии выступал с басом, который был записан на секвенсоре — приборе, воспроизводящем инструмент в случае отсутствия музыканта.

Последние годы Сергей Тупикин злоупотреблял алкоголем, а в 2011 году его избили неизвестные. По данным Wikipedia, музыкант выпивал в компании молодёжи, вспыхнула ссора, переросшая в драку, в результате которой Тупикин получил серьёзные травмы и стал инвалидом. Причина смерти бывшего бас-гитариста неизвестна.

Екатерина Трещикова.

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