В Воронеже скончался бас-гитарист группы «Сектор Газа»

Сергей Тупикин умер в возрасте 53 лет. В «Сектор Газа» пришёл на следующий год после её основания. С 1988 по 1989 годы был соло-гитаристом группы, с 1989 по 1993 — бас-гитаристом. После ухода Сергея Тупикина никто, по словам лидера группы Юрия Клинских, из «легкозаменяющихся» бас-гитаристов так и не смог достичь уровня Тупикина. А «Сектор Газа» впоследствии выступал с басом, который был записан на секвенсоре — приборе, воспроизводящем инструмент в случае отсутствия музыканта.