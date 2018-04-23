В Воронеже скончался бас-гитарист группы «Сектор Газа»
Сергей Тупикин умер в ночь на 23 апреля. Бывший гитарист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин скончался в Воронеже в ночь на понедельник, 23 апреля.
Сергей Тупикин умер в ночь на 23 апреля. Бывший гитарист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин скончался в Воронеже в ночь на понедельник, 23 апреля.
Сообщение о смерти музыканта появилось в
Сергей Тупикин умер в возрасте 53 лет. В «Сектор Газа» пришёл на следующий год после её основания. С 1988 по 1989 годы был
Последние годы Сергей Тупикин злоупотреблял алкоголем, а в 2011 году его избили неизвестные. По данным Wikipedia, музыкант выпивал в компании молодёжи, вспыхнула ссора, переросшая в драку, в результате которой Тупикин получил серьёзные травмы и стал инвалидом. Причина смерти бывшего
Екатерина Трещикова.