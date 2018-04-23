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17:20 (мск), источник: Индикатор

Найдена одна из самых черных планет во Вселенной

Найденный за пределами Солнечной системы газовый гигант оказался одной из самых темных планет, известных человечеству. Выяснилось, что обнаруженное в 2014 году небесное тело поглощает 99% света.

Источник: NASA

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на журнал New Scientist. Препринт статьи, описывающей исследование, можно почитать на arXiv.org.

Планета WASP-104b относится к классу так называемых горячих юпитеров — такие планеты имеют массу, близкую к массе Юпитера, однако находятся в 100 раз ближе к звезде своей системы, чем Юпитер к Солнцу. Горячие юпитеры состоят в основном из газов, однако в отличие от газовых гигантов, которые очень хорошо отражают видимый свет, эти планеты обычно довольно темные (большинство горчих юпитеров отражает всего около 40% света). Обнаруженная планета отражает 99% света и входит в пятерку самых темных известных планет.

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WASP-104b находится в системе желтого карлика в созвездии Льва на расстоянии около 466 световых лет от Земли. От горячего юпитера до звезды этой системы всего 4,3 миллиона километров, планета успевает сделать полный оборот по своей орбите меньше чем за два земных дня. Ученые считают, что именно такая близость WASP-104b к звезде и объясняет, почему планета такая темная.

Горячий юпитер вращается синхронно с вращением звезды вокруг своей оси, поэтому он всегда повернут к ней одной стороной (как, например, Луна всегда повернута к Земле одной стороной). Получается, что на одной стороне планеты все время день, а на другой — ночь. Из-за очень маленького расстояния до звезды (и, соответственно, высокой температуры) на «дневной стороне» не успевают сформироваться облака, которые обычно отражают много света. Атмосфера на этой стороне состоит, вероятно, из атомов натрия и калия, которые хорошо поглащают свет видимого диапазона. На «ночной» и более холодной стороне облака образуются, но на нее не попадает свет, поэтому этой стороне просто нечего отражать.

Самая темная планета, известная на сегодняшний день, TrES-2b, поглощает 99,9% света. Однако авторы работы считают, что после дальнейшего исследования и уточнения полученных результатов WASP-104b может оказаться еще темнее.

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