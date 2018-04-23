Власти Калининградской области задумались о спецучреждении для казаков
Правительство Калининградской области обещает поддерживать развитие казачества. Об этом в понедельник заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с казаками, сообщает
Правительство Калининградской области обещает поддерживать развитие казачества. Об этом в понедельник заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с казаками, сообщает
«Правительство области увеличило объемы поддержки казачьих обществ, — цитирует
При этом чиновник призвал казаков активнее участвовать в охране общественного порядка.