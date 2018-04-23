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18:07 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининградской области задумались о спецучреждении для казаков

Правительство Калининградской области обещает поддерживать развитие казачества. Об этом в понедельник заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с казаками, сообщает пресс-служба областного кабмина.

«Правительство области увеличило объемы поддержки казачьих обществ, — цитирует пресс-служба Алиханова. — Для систематизации этой работы мы готовы говорить о создании специализированного учреждения и дальше поддерживать развитие казачества».

При этом чиновник призвал казаков активнее участвовать в охране общественного порядка.

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