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18:05 (мск), источник: АиФ Калининград

Детсад Калининграда, где обрушился забор, возобновил работу

Детсад Калининграда№ 71, где обрушился забор, 23 апреля возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, 15 апреля частично обрушилась кирпичная кладка забора, принадлежащего стадиону «Балтика». Под обломками оказалось часть детских горок. Было принято решение временно распределить детей по другим дошкольным учреждениям.

«Кирпичное ограждение демонтировано, завал из кирпичей, образовавшийся в результате обрушения ограждения разобран, установлено временное ограждение, которое позволяет создать безопасные условия пребывания воспитанников. В связи с тем, что один из прогулочных участков огорожен полностью, второй частично, прогулки с детьми организованы по графику на совмещенных групповых площадках», — рассказали в администрации.

Отметим, что установкой нового ограждения занимается руководство стадиона «Балтика». Будет залит бетонный фундамент и установлен забор из металлического профиля.

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