Самарцы больше всего любят читать Достоевского, Булгакова и Есенина

Самарская область попала в пятерку самых читающих регионов. Исследование проводили специалисты Авито. Лидерами рейтинга стала Москва. Там каждый день читают половина опрошенных. Следом расположились Ростовская и Челябинская области и Респкблика Башкортостан. В Самарской области каждый день книгу в руки берут 41%.

Замыкает список Подмосковье. Там результат — 29%.

Жители Самарского региона предпочитают отечественную литературу зарубежной, 33% против 22%. Однако больше половины респондентов не смогли определиться с выбором.

Любимыми поэтами жителей нашей области оказались Есенин (27%), Пушкин (20%), Лермонтов (10%) и Маяковский (4%). В прозе лидируют сразу пять писателей: Достоевский, Толстой, Булгаков, Пикуль и Толкин. Все набрали по 4%.

При этом в Самарской области предпочитают современную литературу класмической. Среди жанров первенство у приключенческих и исторических романов. Второе место у деловой и образовательной литературы. «Бронза» у детективов и триллеров.