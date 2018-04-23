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17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарцы больше всего любят читать Достоевского, Булгакова и Есенина

Самарская область вошла в пятерку самых читающих регионов России.

Самарская область попала в пятерку самых читающих регионов. Исследование проводили специалисты Авито. Лидерами рейтинга стала Москва. Там каждый день читают половина опрошенных. Следом расположились Ростовская и Челябинская области и Респкблика Башкортостан. В Самарской области каждый день книгу в руки берут 41%.

Замыкает список Подмосковье. Там результат — 29%.

Жители Самарского региона предпочитают отечественную литературу зарубежной, 33% против 22%. Однако больше половины респондентов не смогли определиться с выбором.

Любимыми поэтами жителей нашей области оказались Есенин (27%), Пушкин (20%), Лермонтов (10%) и Маяковский (4%). В прозе лидируют сразу пять писателей: Достоевский, Толстой, Булгаков, Пикуль и Толкин. Все набрали по 4%.

При этом в Самарской области предпочитают современную литературу класмической. Среди жанров первенство у приключенческих и исторических романов. Второе место у деловой и образовательной литературы. «Бронза» у детективов и триллеров.

При этом книги жители региона покупают в обычных магазинах. Следом идут онлайн-магазины и электронные версии книг.

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