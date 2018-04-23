В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»

Источник: sektorgaza.net/russian.htm

Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети «ВКонтакте». В частности, на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 00.30 мск.

«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — сказал представитель бюро судмедэкспертизы.

Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы «Сектор газа» на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988—1989 годах.