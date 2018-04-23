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18:37 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»

ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Бывший бас-гитарист известной рок-группы «Сектор газа» Сергей Тупикин скончался в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Источник: sektorgaza.net/russian.htm

Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети «ВКонтакте». В частности, на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 00.30 мск.

«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — сказал представитель бюро судмедэкспертизы.

Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы «Сектор газа» на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988—1989 годах.

Согласно данным сайта поклонников группы «Сектор газа», в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.

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