В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»
ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Бывший
ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Бывший
Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети «ВКонтакте». В частности, на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 00.30 мск.
«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — сказал представитель бюро судмедэкспертизы.
Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.
Сергей Тупикин был
Согласно данным сайта поклонников группы «Сектор газа», в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.
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