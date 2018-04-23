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18:40 (мск), источник: Моя Планета

Необычные услуги в самолетах

Выбрать соседа по полету, початиться в воздухе и выспаться на кровати — мы подобрали самые интересные услуги авиакомпаний по всему миру.

Выбор соседа

KLM Royal Dutch Airlines (Нидерланды)
Бесплатно

Источник: KLM

Каким бы шикарным ни был сервис на борту, сосед, который не умещается на своем сиденье и занимает еще половину вашего, может испортить все.

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Чтобы уберечь пассажиров от слепого случая, сотрудники KLM Royal Dutch Airlines предлагают услугу выбора пары.

Это можно сделать в разделе «Мое путешествие» на сайте авиакомпании в процессе регистрации на рейс. Вам понадобится войти в свой аккаунт в соцсетях и выбрать данные профиля, которыми вы решите поделиться с другими пассажирами. На карте посадочных мест вы увидите аккаунты тех, кто уже зарегистрировался, и выбранные ими места. Осталось найти путника по интересам и зарегистрировать место рядом с ним. Освободилось сиденье с еще более близким по духу пассажиром — пожалуйста! Ничего нельзя менять лишь тогда, когда до вылета остался один час.

Экскурсия по городу

Singapore Airlines (Сингапур), Qatar Airways (Катар)
Бесплатно от Singapore Airlines, от €9 за человека от Qatar Airways

Источник: Singapore Air

Иногда пересадка на стыковочный рейс составляет несколько часов. Чтобы путешественники не теряли времени даром, некоторые перевозчики предлагают бесплатные экскурсии.

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Так, Singapore Airlines организовывает два тура: «Наследие» и «Огни города». Первый проводится с 09:00 до 18:00, а второй — с 18:00 до 22:00. Правда, отправляться в них можно только в том случае, если между рейсами от пяти с половиной часов (так как сама экскурсия рассчитана на два с половиной часа). Чтобы присоединиться к путешествию и посетить Китайский квартал, тропический сад «Сады у залива» и увидеть некоторые другие места города, достаточно зарегистрироваться у стойки регистрации бесплатного тура аэропорта Чанги не позднее чем за час до начала тура. Можно забронировать экскурсию и до прибытия, на сайте авиакомпании.

Источник: Qatar Airways

Qatar Airways предлагает транзитным пассажирам посетить четыре главные достопримечательности столицы Катара: искусственный остров Жемчужина Катара, Культурную деревню Катара, восточный базар Сук-Вакиф и Музей исламского искусства. Первая экскурсия начинается в 08:00, а последняя — в 20:00. Продолжительность тура — 2 часа 40 минут. Для посещения экскурсии транзитное время между рейсами должно быть более пяти часов. А записаться на нее можно прямо в аэропорте Хамад или предварительно на сайте авиакомпании.

Летающая няня

Etihad Airways (ОАЭ)
Бесплатно

Источник: Etihad Airways

Бортпроводник сделает все, чтобы ваше пребывание на борту было комфортным, даже подменит вас с маленьким ребенком, пока вы отошли в туалет. В ОАЭ пошли дальше: с сентября 2013 года на всех рейсах ввели услугу «летающая няня».

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Авиалинии заключили договор на подготовку персонала с британским колледжем Norland College, специализирующимся на воспитании детей дошкольного возраста. Теперь, пока родители читают, смотрят фильмы или просто спят, «летающие няни» играют с юными пассажирами, рисуют, показывают им фокусы, занимаются с ними оригами, кукольным театром прямо на местах. Найти «летающую няню» в салоне нетрудно — она одета в оранжевый фартук. Ее услуги бесплатны.

Если же ребенок от 5 до 12 лет совершает перелет один, необходимо заказать сопровождение. Его стоимость зависит от направления перелета и составляет $60−100. Для детей старше 12 лет сопровождение необязательно.

Чат одного рейса

Virgin America (США), Alaska Airlines (США)
Бесплатно

Источник: Alaska Airlines

Общение — немаловажная составляющая хорошего путешествия, решили в этих авиакомпаниях и стали объединять пассажиров одного рейса в чатах. Чтобы присоединиться, достаточно подключить смартфон к Wi-Fi и проследовать инструкциям в браузере. Чаты доступны пользователям iMessage, Facebook Messenger и WhatsApp. Теперь вы сможете обсудить что-то с другими пассажирами, спросить совета у бывалых путешественников и, возможно, даже найти попутчиков, которые решат составить вам компанию по маршруту следования. Электронные приборы необходимо будет выключить только при взлете и посадке. Услуга не предоставляется на авиарейсах, отправляющихся на Гавайи, в Мексику и Латинскую Америку.

Стюардессы в бикини

VietJet Air (Вьетнам)
Бесплатно

Источник: VietJet Air

Собравшись отправиться в курортный город на вьетнамском лоукостере, про сон можете забыть. По крайней мере мужчинам рассчитывать на него точно не придется, так как стюардессы расхаживают по салону лишь в красно-желтых бикини. Более того, когда самолет поднимается на достаточную высоту, они еще и устраивают танцевальное шоу в своих соблазнительных нарядах.

К отбору бортпроводников в компании подходят строго: важно не только обладать профессиональными навыками и хорошим здоровьем, но и соответствовать критериям фотомодели. Такой маркетинговый ход принес владелице авиакомпании Нгуен Тхи Фыонг Тао много критики. Но также сделал ее миллиардершей. Места на самолеты VietJet Air всегда раскупаются довольно быстро.

Небесная кровать

Air New Zealand (Новая Зеландия)
Цена билетов за три места, из которых третье предоставляется со скидкой

Источник: Air New Zealand

Добраться до Новой Зеландии из большинства стран мира — задача сложная, и в Air New Zealand это понимают. Сотрудники авиакомпании придумали необычную услугу: «Небесная кровать». При желании три места в одном ряду экономкласса легко преобразуются в кровать, на которой можно поспать во время длительного перелета, дать детям вволю поиграть или просто полежать.

Сиденья «небесной кровати» имеют откидные спинки и подлокотники. Когда же они раскладываются, образуется подобие дивана, на котором могут свободно поместиться два взрослых человека. Таким образом, можно выкупить три места в одном ряду для одного пассажира, а можно разделить удобство со своим спутником. Тем более что третий билет идет со скидкой.

Услуги спа

Air Malta (Мальта)
Бесплатно

Источник: Air Malta

Пассажирам, которые решили отправиться из Мальты в Лондон или обратно, крупно повезло. Им сделают массаж прямо во время полета. Два представителя мальтийского спа-салона Myoka Spa готовы сделать всем желающим массаж головы, шеи или ног, а можно и всего сразу. Кроме того, обладатели авиабилетов получают ваучер на €20, которым могут оплатить услуги салона на Мальте. Услуга доступна всем без исключения пассажирам.

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