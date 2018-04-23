Мэр Иркутска проверил, как идёт строительство детсадов

Источник: Вести Иркутск

— На данный момент второй этаж здания практически на 100 процентов готов. Перешли на первый этаж, на чистовые отделочные работы. И приступили к благоустройству, — говорит руководитель подрядной организации Виктор Петриков.

Сейчас в Иркутске заканчивается строительство двух дошкольных учреждений. Ещё в двух завершают капитальный ремонт. Безопасности — пристальное внимание. Почти во всех помещениях устанавливают камеры наблюдения. Как идут работы, сегодня проверил мэр Иркутска. Дмитрия Бердникова интересуют даже незначительные на первый взгляд мелочи:

— А шторы какие будут?

— Шторы мы уже обговорили. Они будут соответствовать цветам.

— С ламбрекенами

— А вы какие хотите?

— Сейчас с этими садиками у нас полная ясность должна быть, чтобы люди понимали, что всё в срок. Всё отработано. На каждом садике подрядчик доложил, что по материалам, по комплектующим вопросов нет. Дмитрий Бердников мэр Иркутска