Мэр Иркутска проверил, как идёт строительство детсадов
Все силы на этой стройке брошены на то, чтобы сдать детский сад на месяц раньше срока. Дошкольное учреждение на 110 мест возводят на улице Байкальской.
Все силы на этой стройке брошены на то, чтобы сдать детский сад на месяц раньше срока. Дошкольное учреждение на 110 мест возводят на улице Байкальской.
— На данный момент второй этаж здания практически на 100 процентов готов. Перешли на первый этаж, на чистовые отделочные работы. И приступили к благоустройству, — говорит руководитель подрядной организации Виктор Петриков.
Сейчас в Иркутске заканчивается строительство двух дошкольных учреждений. Ещё в двух завершают капитальный ремонт. Безопасности — пристальное внимание. Почти во всех помещениях устанавливают камеры наблюдения. Как идут работы, сегодня проверил мэр Иркутска. Дмитрия Бердникова интересуют даже незначительные на первый взгляд мелочи:
— А шторы какие будут?
— Шторы мы уже обговорили. Они будут соответствовать цветам.
— С ламбрекенами
— А вы какие хотите?
— Сейчас с этими садиками у нас полная ясность должна быть, чтобы люди понимали, что всё в срок. Всё отработано. На каждом садике подрядчик доложил, что по материалам, по комплектующим вопросов нет.
Почти во все детские сады уже поступили игровые площадки. Их установят, когда рабочие начнут благоустраивать территорию. Например, в этом предусмотрена даже зона ожидания для родителей. Все тонкости учтут при строительстве новых дошкольных учреждений. В этом году в Иркутске начали возводить ещё пять детсадов.