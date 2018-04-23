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18:07 (мск), источник: РИА Крым

Жители Укромного в зоне «Тавриды» начали получать деньги за изъятое жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. До середины мая всем владельцам домов, которые находятся в зоне строительства трассы «Таврида» в селе Укромное Симферопольского района, предоставят документы с указанием рыночной стоимости жилья.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин на встрече с жителями населенного пункта, где обсуждался вопрос изъятия земельных участков под магистраль.

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По словам Нахлупина, собственники жилья (это 24 семьи) уже получают компенсацию с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества. Начать пятый этап строительства дороги на участках Укромного планируется этим летом.

В пресс-службе добавили, что в ходе встречи было отмечено, что профильные ведомства помогут жителям села в оформлении необходимых разрешительных документов для строительства нового жилья. Кроме того, проектирование газовых, электрических и водопроводных сетей в выбранном селянами месте для возведения домов будет осуществлено в кратчайшие сроки.

Трасса «Таврида» — будущая главная транспортная артерия Крыма — соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 14 тысяч единиц транспорта в сутки.

Генеральным подрядчиком строительства автодороги является АО «ВАД» (Санкт-Петербург) — одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний. Общая стоимость строительства объекта на сегодняшний день составляет 149,2 млрд рублей.

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