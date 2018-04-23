Отопительный сезон в Воронежской области прошел без ЧП

Источник: РИА Новости

Итоги отопительного сезона 2017−2018 годов обсуждались в ходе оперативного совещания в правительстве Воронежской области 23 апреля. По данным облправительства, все теплоснабжающие, теплосетевые организации, все районы и городские округа области были подготовлены к отопительному периоду и имели соответствующие паспорта готовности. Для бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов в области есть 1174 автономных резервных источников электроснабжения.

«С начала отопительного периода по настоящее время на системах жизнеобеспечения области не было зарегистрировано нештатных ситуаций, сроки устранения которых вышли бы за рамки нормативных», — говорится в сообщении.