В Самаре кот-автостопщик проехал больше 300 км в подвесках машин
А сейчас ему ищут новых хозяев.
А сейчас ему ищут новых хозяев.
У самарских автомобилистов появился
— В воскресенье, 15 апреля, я ездил до Сызрани и обратно. Это больше 300 км. В дороге слушал музыку. А потом колесил еще 80 км по Самаре. Сами знаете, какие в городе дороги, трясло не слабо! — вспоминает самарец Алексей Федотов. — Кот выглянул из подвески в автосервисе, когда принялись регулировать
Пушистый путешественник высунул морду и тут же попал в руки мастеров. Животное выглядело потрепанным, но не напуганным. Травм у животного не было. Внизу автомобиля есть место, где можно разместиться, но для работников сервиса было загадкой, как он перенес высокую температуру и оглушительный звук возле коллектора.
Алексей положил бедолагу в коробку и отвез во двор своего дома на Московском шоссе. «Автостопщик» подкрепился молоком и убежал гулять по Приволжскому микрорайону. Каково же было удивление Алексея, когда он встретил его вновь в восьми километрах от дома.
— Отец приезжает ко мне рано утром, чтобы погулять с собакой. Кот незаметно залез во внедорожник отца, катался по Самаре примерно 100 км и добрался до стоянки возле офиса «Газпрома» на ул.
Мужчины обнаружили кота, когда решили взглянуть под капот автомобиля. Тот самый серый путешественник с белым пятном на носу смотрел на них
Животное отвезли подальше от стоянки, чтобы больше в машинах не ездил. Когда автостопщика высадили, он побежал к стоявшему неподалеку автобусу и скрылся. «ПАЗ» тронулся, но кота под ним уже не было. Спустя пару дней кот вернулся на парковку.
В качестве нового дома автостопщик выбрал курилку, где его стали подкармливать. Пока животное не отправилось в новое путешествие, ему срочно ищут новых хозяев.