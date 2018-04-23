В Самаре кот-автостопщик проехал больше 300 км в подвесках машин

У самарских автомобилистов появился кот-талисман. Путешественник успел прокатиться как минимум в трех машинах: седане, внедорожнике и автобусе, а сейчас поселился возле газпромовской высотки.

— В воскресенье, 15 апреля, я ездил до Сызрани и обратно. Это больше 300 км. В дороге слушал музыку. А потом колесил еще 80 км по Самаре. Сами знаете, какие в городе дороги, трясло не слабо! — вспоминает самарец Алексей Федотов. — Кот выглянул из подвески в автосервисе, когда принялись регулировать сход-развал.

Пушистый путешественник высунул морду и тут же попал в руки мастеров. Животное выглядело потрепанным, но не напуганным. Травм у животного не было. Внизу автомобиля есть место, где можно разместиться, но для работников сервиса было загадкой, как он перенес высокую температуру и оглушительный звук возле коллектора.

Алексей положил бедолагу в коробку и отвез во двор своего дома на Московском шоссе. «Автостопщик» подкрепился молоком и убежал гулять по Приволжскому микрорайону. Каково же было удивление Алексея, когда он встретил его вновь в восьми километрах от дома.

— Отец приезжает ко мне рано утром, чтобы погулять с собакой. Кот незаметно залез во внедорожник отца, катался по Самаре примерно 100 км и добрался до стоянки возле офиса «Газпрома» на ул. Ново-Садовой, — рассказывает Алексей.

Мужчины обнаружили кота, когда решили взглянуть под капот автомобиля. Тот самый серый путешественник с белым пятном на носу смотрел на них из-под проводов.

Животное отвезли подальше от стоянки, чтобы больше в машинах не ездил. Когда автостопщика высадили, он побежал к стоявшему неподалеку автобусу и скрылся. «ПАЗ» тронулся, но кота под ним уже не было. Спустя пару дней кот вернулся на парковку.