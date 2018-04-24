Белорусские здравницы становятся популярнее среди граждан ЕС

Источник: БЕЛТА

Популярность белорусских здравниц увеличивается среди граждан Евросоюза. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Больше всего путевок среди иностранцев, около девяноста процентов, по прежнему приобретают граждане Российской Федерации.

По словам Геннадия Болбатовского, с момента введения пятидневного безвизового режима для ряда стран в здравницы нашей страны стали чаще приезжать жители Западной Европы. Он отметил рост спроса со стороны граждан западных стран и то, что в этом году в безвизовую зону будут входить 8 санаториев на территории Брестской и Гродненской областей.

Естественно, больше всего гостей приезжают из стран, граничащих с Беларусью. Так, в топах туристы из России, Польши, стран Балтии. Часто приезжают и немцы.