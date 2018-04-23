Черепахе провели операцию по восстановлению панциря
Она понадобилась после того, как 41-килограммовая черепаха упала с трехметровой высоты.
Она понадобилась после того, как 41-килограммовая черепаха упала с трехметровой высоты.
Операция заняла почти три часа и обошлась в $4000, но она была необходима для спасения жизни рептилии. Ветеринары говорят, что черепахе уже исполнилось 35 лет (этот вид доживает до 70), с расколотым панцирем она не смогла бы жить дальше. Расходы были покрыты местным фондом при ветеринарной клинике, сообщает IFLScience.
Сама операция потребовала изрядной изобретательности: в панцирь вставили шурупы и стянули их пластиковыми хомутами, а места расколов замазали пастой для зубного протезирования. Сейчас черепаха восстанавливается после процедуры и чувствует себя хорошо. Она все еще находится под постоянным наблюдением врачей