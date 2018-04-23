Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Восстание обреченных
19:46 (мск), источник: Моя Планета

Черепахе провели операцию по восстановлению панциря

Она понадобилась после того, как 41-килограммовая черепаха упала с трехметровой высоты.

Операция заняла почти три часа и обошлась в $4000, но она была необходима для спасения жизни рептилии. Ветеринары говорят, что черепахе уже исполнилось 35 лет (этот вид доживает до 70), с расколотым панцирем она не смогла бы жить дальше. Расходы были покрыты местным фондом при ветеринарной клинике, сообщает IFLScience.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Поединок тигровой акулы и черепахи сняли на видео

Сама операция потребовала изрядной изобретательности: в панцирь вставили шурупы и стянули их пластиковыми хомутами, а места расколов замазали пастой для зубного протезирования. Сейчас черепаха восстанавливается после процедуры и чувствует себя хорошо. Она все еще находится под постоянным наблюдением врачей из-за риска развития инфекции. Владельца пока не нашли, и если он не объявится, то черепаху направят в специальный центр спасения и реабилитации больших рептилий.

У некоторых морских котиков обнаружились когти
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Машков предложил изменить название «Табакерки»
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Выбор соседа и стюардессы в бикини: необычные услуги в самолетах
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь