Черепахе провели операцию по восстановлению панциря

Операция заняла почти три часа и обошлась в $4000, но она была необходима для спасения жизни рептилии. Ветеринары говорят, что черепахе уже исполнилось 35 лет (этот вид доживает до 70), с расколотым панцирем она не смогла бы жить дальше. Расходы были покрыты местным фондом при ветеринарной клинике, сообщает IFLScience .

Сама операция потребовала изрядной изобретательности: в панцирь вставили шурупы и стянули их пластиковыми хомутами, а места расколов замазали пастой для зубного протезирования. Сейчас черепаха восстанавливается после процедуры и чувствует себя хорошо. Она все еще находится под постоянным наблюдением врачей из-за риска развития инфекции. Владельца пока не нашли, и если он не объявится, то черепаху направят в специальный центр спасения и реабилитации больших рептилий.