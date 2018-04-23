К ЧМ-2018 в Петербурге запустят дополнительные шаттлы
В дни матчей интервал между автобусами составит не более 5 минут.
В дни матчей интервал между автобусами составит не более 5 минут.
Во время чемпионата мира по футболу в Петербурге запустят специальные маршруты шаттлов, которые будут курсировать от набережной реки Ждановки и Малой Невки до городка гостеприимства ФИФА, сообщает ТАСС.
Автобусы будут ходить по мере наполняемости, интервал в 5−7 минут будет сокращаться непосредственно перед матчем.
Остальные шаттлы будут курсировать в том же режиме, что и во время Кубка Конфедераций в прошлом году. При этом автобус от аэропорта Пулково будет ходить круглосуточно.
Также чаще будут курсировать низкопольные трамваи.