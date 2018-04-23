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18:26 (мск), источник: РИАЦ

Руководитель оргкомитета «Россия-2018» высоко оценил матч в Волгограде

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что тестовый матч на новом стадионе в Волгограде прошёл «вполне удовлетворительно». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИАЦ

Алексей Сорокин особо отметил тот факт, что зрители вышли со стадиона очень быстро: за 12 минут, несмотря на то, что их было около 19 тысяч, и верхние ярусы были тоже заполнены.

«На следующих тестовых матчах будем увеличивать посещаемость, игры смогут посетить большее количество зрителей, — заявил генеральный директор. — Надеемся, как минимум, на 70−80 процентов заполняемости стадиона на третьем тестовом матче».

Как уже сообщал РИАЦ, в первой игре на новом стадионе 21 апреля «Ротор» переиграл владивостокский «Луч» со счетом 4:2. Тестовый матч, кроме чисто спортивных целей, показал ещё и степень готовности города-героя к Чемпионату мира. Она, как и ожидалась, оказалась чрезвычайно высокой. Силовые структуры обеспечили надлежащий уровень безопасности на спортивном объекте.

На высоте оказался общественный транспорт, который в этот день работал для горожан и гостей Волгограда в усиленном режиме. На отлично сработали волонтеры, которые помогали и сопровождали посетителей во время матча. Очень интересная и большая развлекательная программа была развернута на пути болельщиков к стадиону. Здесь можно было посетить выставку мастеров, посмотреть выступления творческих коллективов города. По общему мнению, все службы показали чёткую, слаженную работу, создав в итоге атмосферу всеобщего яркого праздника.

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Волгоградцы в соцсетях выразили восхищение новым стадионом, его внешним обликом и условиями для болельщиков и спортсменов. То, что масштабный проект в достаточно короткие сроки удалось осуществить с нуля, повышает доверие федеральной власти к региону в реализации больших, масштабных задач государственного уровня, а также свидетельствует об активной работе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и поддержке президента Владимира Путина. Реализация инфраструктурных проектов — одного из приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым — действует в полную силу.

Необходимо отметить, что тестовые матчи — обязательная часть подготовки всей инфраструктуры спортивного объекта к главным футбольным событиям года. Это еще не открытие стадиона, а период, когда испытываются все сервисы нового объекта и оперативно, в случае необходимости, вносятся изменения в их работу. Часть сервисов «Волгоград Арены», отдельные трибуны, помещения, входные группы будут планомерно открываться от матча к матчу. Параллельно с проведением тестовых матчей в плановом порядке продолжается работа по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На «Волгоград-Арене» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

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