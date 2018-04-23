Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макрон ответил на упрек Путина в грубейшем нарушении в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
18:21 (мск), источник: Чердак

Сибирские медики создали искусственные кровеносные сосуды с помощью электроспиннинга

С их помощью можно помочь пациентам даже с очень сложными повреждениями.

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина и Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) создали протезы из полимерных материалов, на которые хорошо налипают настоящие клетки стенок сосудов. Также они опробовали новые варианты стентов (расширителей сосудов), в стенках которых содержатся вещества, замедляющие зарастание их просвета. О разработках отечественных медиков сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Сужение просветов сосудов, вызванное атеросклерозом и другими заболеваниями, сейчас обычно лечат методами эндоваскулярной хирургии. Они предполагают операции, при которых производятся лишь небольшие надрезы в стенках сосудов. Через эти надрезы в сосуды вставляют стенты — сетчатые конструкции из материалов, не вызывающих реакции отторжения. Стенки стентов способны раздвигаться и за счет этого поддерживать диаметр просвета сосуда постоянным. Шрамов от установки стентов практически не остается.

Но есть и существенные ограничения в их использовании. Во-первых, эти устройства расширяют просвет сосудов лишь на ограниченное время, после чего их проходимость нужно восстанавливать, и сделать это повторно не всегда удается. В таком случае приходится проводить трансплантацию сосудов взамен «пришедших в негодность». Подобрать подходящий трансплантат получается далеко не всегда, так как он должен происходить из определенной части тела и не отторгаться иммунитетом организма. Поэтому необходимо разрабатывать искусственные сосуды, лишенные этих недостатков. Во-вторых, слишком длинные (более 5−7 см) или кальцинированные (затвердевшие из-за отложений солей) участки стенок сосудов не получается расширить таким способом.

На данный момент наиболее распространены «вязаные» протезы сосудов из полиэстера или дакрона и «литые» из политетрафторэтилена. Они используются при операциях на сосудах, расположенных на уровне бедер, но мало подходят для пересадки в область ниже колена и имеют ограниченный срок службы. Специалисты из двух научных учреждений Новосибирска опробовали другой способ сборки сосудистых протезов — электроспиннинг. При нем нужная структура подобно ткани для одежды «набирается» при помощи нити из биостабильных полимеров, создаваемой в электрическом поле.

Укладка получается не идеальной, но именно в этом заключается преимущество таких протезов. По словам руководителя центра сосудистой хирургии НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина, доктора медицинских наук Андрея Анатольевича Карпенко, в промежутках между этими волокнами хорошо фиксируются клетки с соседних участков стенок того же сосуда — эндотелиоциты. Они выделяют вещества, блокирующие образование тромбов. В экспериментах на лабораторных животных, результаты которых сейчас обрабатываются для публикации, было показано, что сделанные по такой технологии протезы сосудов способны помочь пациентам даже в сложных случаях, когда повреждение имеет большую длину или высокую степень кальцинированности.

В другом проекте тех же авторов ведется усовершенствование конструкции стентов. На металлический каркас такого изделия наносят полимерное покрытие с микроскопическими ячейками, в которых размещаются молекулы цитостатиков. Это класс веществ, останавливающих деление клеток. В случае со стентами цитостатики будут препятствовать зарастанию их каркасов лишними клетками эндотелия. Теоретически вместо цитостатиков можно наносить на полимерное покрытие и другие молекулы, обладающие нужным терапевтическим эффектом.

Главная цель сибирских ученых — продления срока службы стентов и искусственных фрагментов сосудов. «Необходимо, чтобы новые протезы служили дольше, чем уже существующие. Если срок их функционирования удастся продлить хотя бы на год, это уже можно считать определенной победой». — говорит Андрей Карпенко.

 Новая российская ракета рискует остаться без работы, если США передумают
Простой, но действенный способ лечения бессонницы
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
Машков предложил изменить название «Табакерки»
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь