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18:55 (мск), источник: Популярная механика

Пожары на Дальнем Востоке: вид с МКС

Космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал с борта МКС, как на Дальнем Востоке бушуют пожары.

Источник: Популярная механика

Материал подготовлен National Geographic Россия.

«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. Даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать. На фотографиях — пожары в Китае (на границе с Россией), в Читинской области и в районе Владивостока», — пишет Антон Шкаплеров в своем посте в Инстаграме.

Как сообщает ФБУ «Авиалесохрана», с 1 января по 14 апреля на территории субъектов РФ было обнаружено более 600 пожаров, охвативших площадь более 240 тысяч гектаров. Для сравнения: площадь футбольного поля составляет около 0,72 га.

Наибольший урон был нанесен Дальнему Востоку и Сибири: в 2018 году тайга в Забайкальском крае и Приморье загорелась уже в конце февраля.

Особенно пострадала Амурская область. По состоянию на 00:00 мск 22.04.2018, на территории России действовало 43 лесных пожара на площади 58 951 га, по которым проводились работы по активному тушению. Из них — 9 пожаров на площади 44 082 га в Амурской области, 11 пожаров на площади 1 153 га в Забайкальском крае, 6 пожаров на площади 246 га в Хабаровском крае и 6 пожаров на площади 172 га в Приморском крае.

По ситуации на утро мск 22 апреля, в Амурской области проводятся работы по тушению 14 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 57,3 тысячи га. На всей территории Амурской области с 7 апреля действует режим ЧС в лесах.

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