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22:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве вечером ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду

Сегодня вечером на нескольких центральных улицах Москвы будет перекрыто движение автотранспорта из-за репетиций военного парада на Красной площади.

Источник: РИА "Новости"

С 21:30 до окончания мероприятия ограничат проезд по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

Ограничения будут вводиться также 26, 27 апреля, 3, 6 и 9 мая. Столичные власти уже призвали граждан пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

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