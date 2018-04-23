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19:41 (мск), источник: Чердак

Искалеченному соколу вернули лапку с помощью 3D-печати

В разработке протеза участвовали сибирские конструкторы дронов и специалисты по аддитивным технологиям.

Сотрудники трех технологических стартапов Фонда инфраструктурных и образовательных программ АО «Роснано» сделали с помощью 3D-печати протез для искалеченного сокола. Его чертеж и техническое задание для «печатников» подготовили инженеры беспилотных летательных аппаратов из Новосибирска, а часть деталей протеза «отлили» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает поступивший в редакцию пресс-релиз.

Сокол попал под колеса автомобиля и был сильно изранен. После аварии его выходили в Центре реабилитации хищных птиц. В большинстве случаев сбитые птицы быстро умирают из-за смещения внутренних органов, однако благодаря усилиям ветеринаров соколу удалось выжить. Тем не менее врачи не смогли спасти его правую лапку. Сотрудники центра обратились к инженерам с просьбой придумать способ возместить птице утраченную конечность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Мы поняли, что при всей нестандартности задачи, мы можем ее выполнить, следуя той же технологической цепочке, в которой обычно работаем над беспилотниками.
Кирилл Яковченко
руководитель одного из стартапов

Конструкторы дронов создали проект будущего протеза с учетом анатомических особенностей строения скелета сокола.

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Помимо прочего, искусственная «лапка» должна была позволить птице чувствовать себя устойчиво как на плоской поверхности, так и на ветке. Для это протез пришлось делать из нескольких деталей с подвижным соединением, однако печатались они одновременно — как единая конструкция.

В настоящий момент сокол уже почти привык к «пластмассовой лапке». Передвижения стали уверенными, исчезла асимметрия тела.

Работа с необычным пациентом стала прекрасным примером технологии сверхбыстрого протезирования, в основе которой лежит цифровое проектирование макетов протеза и использование 3D-печати для их оперативного изготовления. В будущем этот подход получит широкое распространение и в традиционной ортопедии и травматологии.

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