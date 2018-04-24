Певицу Лолиту на границе приняли за мужчину и отобрали паспорт

По словам артистки, когда сотрудник иностранной погранслужбы взял у нее паспорт, он стал долго и внимательно его рассматривать, а затем и вовсе ушел с документом.

Через некоторое время китаец вернулся с переводчиком, который поинтересовался у певицы не мужчина ли она. Милявская не растерялась и в шутливой форме ответила, что по ее ощущениям она женщина, «но яйца у нее есть».

Данная реплика вызвала еще больший конфуз у пограничников, которые всё же пропустили ее через границу, рассказала артистка в Instagram.