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16:11 (мск), источник: Известия

Певицу Лолиту на границе приняли за мужчину и отобрали паспорт

Российская певица Лолита Милявская рассказала в своем Instagram забавную историю, которая с ней произошла на китайско-российской границе.

По словам артистки, когда сотрудник иностранной погранслужбы взял у нее паспорт, он стал долго и внимательно его рассматривать, а затем и вовсе ушел с документом.

Через некоторое время китаец вернулся с переводчиком, который поинтересовался у певицы не мужчина ли она. Милявская не растерялась и в шутливой форме ответила, что по ее ощущениям она женщина, «но яйца у нее есть».

Данная реплика вызвала еще больший конфуз у пограничников, которые всё же пропустили ее через границу, рассказала артистка в Instagram.

Ранее «Пятый канал» показал документальный фильм-откровение «Моя правда. Лолита Милявская». В нем рассказывается о жизни артистки, о том, как она начинала карьеру певицы, о её отношениях с Александром Цекало, разводе с ним и беременности.

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