У некоторых морских котиков обнаружились когти
Новое исследование показало, что некоторые виды морских котиков сохранили сухопутные охотничьи навыки.
Новое исследование показало, что некоторые виды морских котиков сохранили сухопутные охотничьи навыки.
Морские котики и тюлени
Северные котики с когтистыми лапами могут охотиться на более крупную и тяжелую добычу благодаря строению своих лап. Кроме того, это сказывается и на типе питания: когти позволяют удерживать добычу и отрывать мясо кусочками, в то время как южные морские котики проглатывают ее целиком. Разница есть и в месте потребления добычи: северные тюлени чаще съедают ее на суше, а не под водой.