У некоторых морских котиков обнаружились когти

Морские котики и тюлени когда-то были сухопутными и обладали когтистыми лапами, как и большинство хищников. Но после многих лет эволюции когти сохранились только у обыкновенных и гренландских тюленей, а у морских львов и южноамериканских котиков конечности сильно укоротились. Ранее считалось, что эта разница не так существенна, но новое исследование австралийских ученых показало, что это не так, сообщает Science News.

Северные котики с когтистыми лапами могут охотиться на более крупную и тяжелую добычу благодаря строению своих лап. Кроме того, это сказывается и на типе питания: когти позволяют удерживать добычу и отрывать мясо кусочками, в то время как южные морские котики проглатывают ее целиком. Разница есть и в месте потребления добычи: северные тюлени чаще съедают ее на суше, а не под водой.