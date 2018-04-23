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20:28 (мск), источник: Моя Планета

У некоторых морских котиков обнаружились когти

Новое исследование показало, что некоторые виды морских котиков сохранили сухопутные охотничьи навыки.

Источник: D.P. HOCKING ET AL/ROY. SOC. OPEN SCIENCE 2018
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Морские котики и тюлени когда-то были сухопутными и обладали когтистыми лапами, как и большинство хищников. Но после многих лет эволюции когти сохранились только у обыкновенных и гренландских тюленей, а у морских львов и южноамериканских котиков конечности сильно укоротились. Ранее считалось, что эта разница не так существенна, но новое исследование австралийских ученых показало, что это не так, сообщает Science News.

Северные котики с когтистыми лапами могут охотиться на более крупную и тяжелую добычу благодаря строению своих лап. Кроме того, это сказывается и на типе питания: когти позволяют удерживать добычу и отрывать мясо кусочками, в то время как южные морские котики проглатывают ее целиком. Разница есть и в месте потребления добычи: северные тюлени чаще съедают ее на суше, а не под водой.

У некоторых морских котиков обнаружились когти
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