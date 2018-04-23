Ученые: каждый восьмой вид птиц находится на грани вымирания

Согласно новому докладу BirdLife, 40% птиц в мире находятся в состоянии постоянного уменьшения популяции, а один из восьми видов находится на гране глобального исчезновения.

Пятилетнее исследование показало, что нынешний кризис обусловлен деятельностью человека. Постоянная вырубка леса лишает места жительства, таких птиц как снежные совы, горлицы и тупики.

Горлицы

Также птицы не успевают адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Глобальное переселение (39%), охота и браконьерство (35%), изменение климата (33%) способствуют уменьшению численности пернатых.

«Каждый раз, когда мы проводим такой срез, мы замечаем больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, ситуация ухудшается, а тенденции усиливаются», — комментирует ситуацию старший научный сотрудник BirdLife International Трис Алвинсон.

Тупики

Согласно данным, только в Средиземноморском регионе около 38 млн птиц уничтожаются браконьерами каждый год.

Так, например, на грани исчезновения находятся дубровники, за которыми постоянно охотятся браконьеры из Китая. С 1980 года численность этой особи упала на 80%.

Другим примером, по мнению ученых, может служить сокращение популяции снежной совы, которой из-за изменений климата становится сложно находить себе пропитание.

Снежная сова

Исследователи отмечают, что мир мог бы уже потерять 25 видов птиц, если бы не вмешательство биологов-консерваторов. Орнитологи, экологи и биологи защищают их от изменений собственными силами с помощью заповедников.