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20:17 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Ученые: каждый восьмой вид птиц находится на грани вымирания

Численность некоторых птиц за несколько лет упала на 80%.

Согласно новому докладу BirdLife, 40% птиц в мире находятся в состоянии постоянного уменьшения популяции, а один из восьми видов находится на гране глобального исчезновения.

Пятилетнее исследование показало, что нынешний кризис обусловлен деятельностью человека. Постоянная вырубка леса лишает места жительства, таких птиц как снежные совы, горлицы и тупики.

Горлицы

Также птицы не успевают адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Глобальное переселение (39%), охота и браконьерство (35%), изменение климата (33%) способствуют уменьшению численности пернатых.

«Каждый раз, когда мы проводим такой срез, мы замечаем больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, ситуация ухудшается, а тенденции усиливаются», — комментирует ситуацию старший научный сотрудник BirdLife International Трис Алвинсон.

Тупики
Согласно данным, только в Средиземноморском регионе около 38 млн птиц уничтожаются браконьерами каждый год.

Так, например, на грани исчезновения находятся дубровники, за которыми постоянно охотятся браконьеры из Китая. С 1980 года численность этой особи упала на 80%.

Другим примером, по мнению ученых, может служить сокращение популяции снежной совы, которой из-за изменений климата становится сложно находить себе пропитание.

Снежная сова

Исследователи отмечают, что мир мог бы уже потерять 25 видов птиц, если бы не вмешательство биологов-консерваторов. Орнитологи, экологи и биологи защищают их от изменений собственными силами с помощью заповедников.

«Одно дело — стараться все исправить в последнюю минуту, другое — найти комплексное широкомасштабное решения для этой проблемы. Мы легко можем помочь птицам, если мы сократим пищевые отходы, использование пестицидов и будем внимательнее относиться к организации сельского хозяйства», — отмечает Алвинсон.

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