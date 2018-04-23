Ученые: каждый восьмой вид птиц находится на грани вымирания
Численность некоторых птиц за несколько лет упала на 80%.
Численность некоторых птиц за несколько лет упала на 80%.
Согласно новому докладу BirdLife, 40% птиц в мире находятся в состоянии постоянного уменьшения популяции, а один из восьми видов находится на гране глобального исчезновения.
Пятилетнее исследование показало, что нынешний кризис обусловлен деятельностью человека. Постоянная вырубка леса лишает места жительства, таких птиц как снежные совы, горлицы и тупики.
Также птицы не успевают адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Глобальное переселение (39%), охота и браконьерство (35%), изменение климата (33%) способствуют уменьшению численности пернатых.
«Каждый раз, когда мы проводим такой срез, мы замечаем больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, ситуация ухудшается, а тенденции усиливаются», — комментирует ситуацию старший научный сотрудник BirdLife International Трис Алвинсон.
Так, например, на грани исчезновения находятся дубровники, за которыми постоянно охотятся браконьеры из Китая. С 1980 года численность этой особи упала на 80%.
Другим примером, по мнению ученых, может служить сокращение популяции снежной совы, которой
Исследователи отмечают, что мир мог бы уже потерять 25 видов птиц, если бы не вмешательство
«Одно дело — стараться все исправить в последнюю минуту, другое — найти комплексное широкомасштабное решения для этой проблемы. Мы легко можем помочь птицам, если мы сократим пищевые отходы, использование пестицидов и будем внимательнее относиться к организации сельского хозяйства», — отмечает Алвинсон.