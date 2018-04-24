Добавка графена в бетон сделала его сверхпрочным
Физики создали новый композитный материал, добавив в бетонную смесь графен. По свойствам композит значительно превосходит обычный бетон по прочности.
Физики создали новый композитный материал, добавив в бетонную смесь графен. По свойствам композит значительно превосходит обычный бетон по прочности.
Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.
Для создания бетона повышенной прочности иследователи из Эксетерского университета (Великобритания) использовали технологии наноинженерии. Ученые смогли инкорпорировать слои графена в бетон и получили в 4 раза более прочный материал. Более того, улучшенный бетон оказался защищен от разрушения влагой в два раза эффективнее обычного.
Раннее для улучшения свойств цемента ученые пытались модифицировать различные компоненты цемента, основной составляющей бетонной смеси. Авторы нового исследования предлагают другой метод — добавлять в смесь взвешенный в воде графен (особую форму углерода, представляющую собой одноатомный слой кристаллической решетки). Затем исследователи провели серию экспериментов и определили, что полученный таким образом материал обладает улучшенными показателями прочности. Например, модуль Юнга (параметр, который определяет устойчивость материала к растяжению и сжатию) увеличился в полтора раза.
Новая технология также позволяет сделать производство более экологичным. Углеродный след (то есть количество парниковых газов) при производстве улучшенного цемента оказываться значительно более слабым. Такого эффекта удалось достичь
Исследователи считают, что их работа станет основанием для создания новых наномаериалов, которые можно будет включить в состав цемента. Полученные таким образом новые материалы должны, по мнению ученых, повысить эффективность и надежность строительства зданий и конструкций во всем мире.