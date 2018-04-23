Биологи пересадили мышам крохотный человеческий мозг

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Биологи вырастили в пробирке и пересадили органоиды человеческого мозга размером с чечевичное зерно в голову мыши. «Мини-мозг» частично заменил грызунам их собственный. В результате нервные клетки не только прижились, но и начали развиваться: спустя 233 дня их структура и зрелость была сравнима с мозгом новорожденного.

Поведение мышей с «человеческим мозгом» не отличалось от обычного. В первое время подопытные стали лучше проходить тест на память, но в итоге вернулись к стандартным для них показателям.