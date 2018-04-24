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00:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Могилеве из-за драки хоккеистов отменили матч

В рукопашной сцепились спортсмены юношеской лиги.

«В хоккей играют настоящие мужчины», поется в известной песне, но, увы, нет в ней куплета о том, как настоящие мужчины справляются со страстями ледовых арен… И ведь именно на хоккейной площадке с эмоциями спортсмены как раз и не могут совладать.

Так громкой дракой, подписанной в официальном аккаунте твиттера ДЮСШ ХК Гомеля «Жесть. Драка между командами ХК Русь и «Банска-Быстрица», окончился матч в турнире «Кубка Победы» между спортсменами 2002 года рождения, проходившего в Могилеве.

На момент стычки словаки побеждали «Русь» со счетом 2:1. Конфликт, видно на видео, разгорелся между парнями не в хоккейной форме, а в обычной одежде, но скоро к ним подключились и спортсмены-хоккеисты.

Видео потасовки опубликовали в аккаунте ХК Гомель в воскресенье, 22 апреля 2018 года. Сообщается, что из-за драки, в которой юные спортсмены активно работали не только кулаками, но и клюшками, матч вовсе отменили.

Забавно, что это эпическое побоище на видео запечатлено под дружеским транспарантом «Побеждаем вместе!».

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