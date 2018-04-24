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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

На время ЧМ некоторые улицы Санкт-Петербурга очистят от грузовиков

Проезд большегрузам, в том числе, запретят по Московскому проспекту и Пулковскому шоссе.

Источник: Комсомольская правда

На время проведения Чемпионата Мира по футболу, с 14 июня по 15 июля, в Санкт-Петербурге ограничат движение по нескольким крупным магистралям. Информация об этом, со ссылкой на Комитет по благоустройству, появилась в нескольких городских СМИ.

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Как сообщается, проезд грузовых автомобилей будет запрещен на нескольких участках КАД, всём Московском проспекте, Пулковскому шоссе, улице Савушкина и множестве мелких улиц.

Как писала КП, во время Чемпионата будут введены ограничения движения и для легкового транспорта. Так, на Крестовский остров смогут проехать только те, кто там живет и работает, для чего им надо будет получить специальные пропуска в МФЦ.

Также ранее Министерство транспорта заявляло, что на время мундиаля в городах-участниках будет введен частичный запрет на въезд автобусов. Те автобусы, водители которых захотят въехать в эти города, должны будут получить разрешения в МВД.

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