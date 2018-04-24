Москвичи в мае смогут наблюдать звездопад Аквариды
Пик потока придется на 6 мая, когда ожидают от десяти до 55 метеоров в час.
Пик потока придется на 6 мая, когда ожидают от десяти до 55 метеоров в час.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. В мае москвичи смогут увидеть звездный дождь из созвездия Водолея, пик которого наступит ранним утром 6 мая. Об этом в понедельник сообщили в
«Май порадует наблюдателей звездным дождем — весь месяц действует метеорный поток
Отмечается, что пик наступит в 04:00 мск, однако Луна, прошедшая 30 апреля фазу полнолуния, помешает наблюдениям.
Метеорный поток