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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Кейт Миддлтон показала новорожденного принца

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям показали публике новорожденного сына.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Фотографию пары с ребенком опубликовала пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

Стало известно, что мальчик весит 3,83 килограмма. В сообщении отмечается, что мать чувствует себя хорошо.

Ранее принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они увидели новорожденного брата.

Ребенок займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, брата и сестры.

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