Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
Кейт Миддлтон показала новорожденного принца
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям показали публике новорожденного сына.
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям показали публике новорожденного сына.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Фотографию пары с ребенком опубликовала
Стало известно, что мальчик весит 3,83 килограмма. В сообщении отмечается, что мать чувствует себя хорошо.
Ранее принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они увидели новорожденного брата.
Ребенок займет пятое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, отца принца Уильяма, брата и сестры.