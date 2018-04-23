Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
12-летний мальчик поссорился с мамой и улетел на Бали
Стало известно, какие города России попадут под реновацию
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
В Москве выросло количество жалоб на домашнее насилие
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
23:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия

Россия оказалась среди 21 государства по всему миру, которые провалились в области законодательства в сфере защиты женщин от насилия.

Источник: Reuters
Читайте также
«Защита должна быть системной»

Россия оказалась среди стран, чьи законы не защищают женщин от насилия. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирного банка «Women, Business and the Law 2018».

Помимо России в докладе фигурируют 20 стран, которые набрали ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин.

Таким образом, Россия оказалась на одной ступени с Узбекистаном, Либерией, Габоном, Ираном, Йеменом и ОАЭ. 35 процентов государств с нулевым рейтингом находятся в Средней Азии и Северной Африке, 19 процентов — в Черной Африке.

Авторы доклада указывают, что в России нет законов о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении.
Читайте также
Песков назвал обвинения в домогательствах Слуцкого «данью моде»

В уголовном кодексе отсутствует статья о сексуальном насилии на работе, и для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.

Основа безопасности женщины в стране — это решение вопроса о семейных побоях, сказано в отчете. В 36 из 189 проанализированных стран эта область никак не регулируется. 29 из этих государств находятся в Африке и Центральной Азии. Оставшиеся семь — это Россия, Афганистан, Армения, Гаити, Узбекистан, Микронезия и Мьянма.

В феврале депутаты Госдумы обсуждали возможность юридического определения приставаний и домогательств на работе. Дискуссия ничем не закончилась, а в Совете Федерации предположили, что уточнять такие термины не обязательно.

 Стало известно, кому из россиян увеличат зарплаты
Началась новая холодная война. Мнение
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
Украина намерена запретить вход судов РФ в свои внутренние воды
NASA обнаружила необычные отверстия во льду Арктики
Машков предложил изменить название «Табакерки»
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма Герцог и герцогиня Кембриджские представили сына публике.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь