Минобороны утвердило телефоны для российской армии. В списке есть «кирпич» от Nokia

Источник: РИА "Новости"

Ранее Министерство обороны запретило смартфоны и телефоны с фотокамерами в воинских подразделениях и штабах. Солдаты (и не только они) часто делают снимки военных объектов и выкладывают их в интернет. Информационная безопасность армии, по мнению Минобороны, от этого серьезно страдает.

О разрешенных моделях телефонов рассказали в сети «НОУ-ХАУ». По словам представителя магазина, перечень одобрил Генеральный штаб Вооруженных сил РФ и в марте отправил в воинские части для ознакомления. Документ насчитывает 19 моделей. «Это самые простые модели мобильников, лишенные доступа в интернет, модулей навигации, камер, Wi-Fi и прочих наворотов», — говорят в сети.

Первый в списке рекомендованных для армии телефонов Alcatel OT-1009X, он стоит около 700 рублей.

Обычный кнопочный телефон без камеры, с мизерным объемом памяти 3 мегабайта. Этого едва хватит на СМС, которые будут основным средством общения военнослужащего, так как в интернет с этого устройства не выйдешь.

На втором месте Alcatel One Touch 1016D, чуть более навороченный — двухсимочный с памятью 32 МБ, стоимость около 750 рублей. Также Генштаб советует телефон Digma A105 за 500 рублей, с него тоже нельзя зайти в Сеть. Зато есть радио и фонарик.

В списке есть легендарная «неубиваемая» Nokia 3310. Причем недавняя реинкарнация «кирпича» не подойдет, разрешена только модель из 2000-х годов. Логично, ведь в новой версии есть камера, Wi-Fi и доступ в мобильный интернет.

Полный список:

1. Alcatel OT-1009X 12. Philips Xenium 9@9z.

2. Alcatel OT-1016D 13. Samsung GT-E1080i.

3. Alcatel OT-1020D 14. Samsung GT-E1100T.

4. Alcatel OT 208 15. Samsung GT-E1200.

5. Digma A105 16. Samsung GT-E1200M.

6. Nokia 105 17. Samsung GT-E1272.

7. Nokia 105 Dual Sim 18. Билайн А105.

8. Nokia 105 (2017) 19. Hummer H2.

9. Nokia 105 Dual Sim (2017).

10. Nokia 1280.

11. Nokia 3310 (2000-й год выпуска).